L'ospedalità privata lombarda protagonista alla Mostra di Venezia

L’ospedalità privata della Lombardia, scelta insieme alla sanità pubblica veneta, è tra i protagonisti del docufilm “Ripartenza: l’Italia UNITA contro il Covid” che sarà presentato martedì 7 settembre alla 78ª edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La pellicola è un tributo alle donne e agli uomini che hanno lottato contro la pandemia, attraverso un racconto intenso ed emozionante, da Nord a Sud, da Est a Ovest dello Stivale.

Lorenzo Munegato, giornalista che firma il filmato, spiega: «Nei due anni appena trascorsi, soprattutto in Lombardia, centrale è stato l’apporto delle case di cura e degli ospedali privati. Sia dal punto di vista strategico, sia dal punto di vista gestionale dell’emergenza, in una logica di complementarietà e sussidiarietà rispetto alla sanità pubblica».

Anche per questo, alle interviste a medici e operatori, si aggiunge la voce di Dario Beretta, presidente di AIOP Lombardia, che porta ad esempio il contributo offerto dalla sanità privata alla campagna vaccinale. Nel Corto, prodotto da The Skill Group, holding attiva nella comunicazione strategica, viene messo in luce il lavoro di medici e infermieri e si ripercorrono gli ultimi due anni travagliati: dai camion militari colmi di bare fino al momento della svolta, rappresentato dalla scienza e dai vaccini che hanno permesso per esempio agli anziani di riabbracciare figli e nipoti. La loro toccante testimonianza rappresenta uno dei momenti più significativi dell’opera.

Fra le testimonianze raccolte, anche quella di Giuseppe Ippolito, già Direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma e oggi direttore Generale della ricerca e innovazione del Ministero della Salute; di Domenico Arcuri, già primo commissario straordinario per l’emergenza Covid; di Sergio Fontana, presidente di Confindustria Puglia; Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute nel Governo Draghi, e di Martina Caironi, medaglia d’argento nel salto in lungo alle Paralimpiadi di Tokyo