L'unico “posto fisso” siamo noi

Il libro esce mentre su giornali e televisioni sta imperversando lo spot pubblicitario “Posto fisso? No, posto figo!” , a conferma che quella degli italiani per il lavoro dipendente garantito a vita è una vera e propria ossessione. Perché il posto “figo” a cui si fa riferimento è il più “fisso” che si possa immaginare...

Ben venga quindi questa proposta della business coach Alessandra Cresci, “Non volevo il posto fisso”, appena pubblicata da Mind Edizioni, che affonta il grande tema della valorizzazione professionale di se stessi. Come cogliere le opportunità “nascoste” che offre oggi il mondo del lavoro? Sviluppando l’abilità di pensare, imparare e creare attraverso talento, competenze e ambizioni. “Non volevo il posto fisso” è un manuale per scoprire i cinque livelli per monetizzare le proprie competenze: partendo dalla scoperta del proprio talento, passando attraverso le competenze verticali e orizzontali e creando un piano di marketing personale strutturato, possiamo trasformare le nostre passioni nel nostro lavoro. Una guida pratica per comprendere come progettare il successo professionale in modo sostenibile, senza errori e senza paure, esprimendo a pieno il proprio potenziale. Ognuno ha dentro di sé un talento che può sfruttare per migliorare la propria vita e quella degli altri e, quando lo scopriamo e lo assecondiamo, permettendoci di vivere in maniera allineata alla nostra natura, l’unico rischio che corriamo è quello di vivere una carriera straordinaria.

Chi è Alessandra Cresci, autrice di "Non volevo il posto fisso"

Alessandra Cresci è nata nel 1990. Laureata in Economia aziendale, dopo un Master universitario in Marketing e un’importante esperienza lavorativa nel wellness marketing, si è specializzata in social media management con Ninja Academy e si è diplomata come coach al MICAP (Master Internazionale ad Alte Prestazioni). Oggi svolge il ruolo di Marketing Coordinator presso Propaganda Group ed è docente di Comunicazione interpersonale presso la Società di Formazione Unindustria Perform. È una Business Coach conosciuta con il nome del suo personal brand “Accresci”, il progetto online con cui da tre anni aiuta aziende, imprenditori e professionisti a creare il proprio posizionamento online e ad acquisire competenze trasversali grazie a percorsi di formazione mirati. Chi è interessato può seguirla su www.alessandracresci.it.

Alessandra Cresci, “Non volevo il posto fisso”, pag 160, € 14,90, Mind Edizioni