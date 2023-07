"L'Unità", Berlusconi con Beppe Sala: il nuovo murale di Palombo

"L'Unità”, il Cavaliere Silvio Berlusconi e il Sindaco di Milano Beppe Sala questa mattina sono apparsi insieme nel quarto murale dell’icastica serie di opere pop "Berlusconi Self-Made Man" realizzate in più atti da aleXsandro Palombo, l'artista italiano "orgogliosamente controverso" cosi come è stato definito dalla prestigiosa rivista americana Interview Magazine fondata nel 1969 da Andy Warhol.

Nonostante le ripetute vandalizzazioni Palombo prosegue costantemente a far risorgere il suo murale, con una performance resiliente e senza precedenti, che regala alla città di Milano il quarto atto della sua opera, un nuovo capitolo coinvolgente di questa saga artistica in continua trasformazione che dal 27 Giugno, data dell’apparizione del primo murales, ha trasformato Via Volturno, nel quartiere Isola di Milano, nel terreno di gioco e confronto della sua arte visionaria, riflessiva e irriverente. Palombo scava in profondità e realizza un murales anti-divisivo e dal tratto risorgimentale che trascende dalle ideologie e dalla propaganda e che intende riflettere sulla forza evocativa dell'unità e il potere dei gesti, l'artista unisce ciò che la politica divide e ritrae il Cavaliere Berlusconi che con una mano fà il segno di vittoria e con l’altra abbraccia affettuosamente il Sindaco di Milano che indossa la fascia tricolore e un abito elegante con cravatta rossa, in una mano tiene un pennello intriso di colla con cui ha riattaccato la targa toponomastica e con l’altra indica “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”. Serenamente appollaiato sulla sua spalla riappare lo splendido esemplare di piccione meneghino e ai suoi piedi il secchiello della colla con lo stemma del comune di Milano.

E cosi nonostante la prima rimozione e le ripetute vandalizzazioni, il ritratto pop del Cavaliere riappare per l'ennesima volta davanti allo stabile dove è cresciuto insieme a mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, nel quartiere un tempo luogo operaio e sede dello storico Partito Comunista milanese, ed oggi zona alla moda con i suoi grattacieli di lusso come il Bosco Verticale e le sedi delle banche, simbolo del capitalismo finanziario di Milano.

“Dove eravamo rimasti? Io francamente ho perso il filo del discorso in questo susseguirsi di apparizioni e sparizioni. Il Cavaliere aveva deciso di ritirarsi con la sua targa sottobraccio lasciando per sempre Via Volturno, la strada milanese dove è cresciuto insieme alla sua famiglia. E invece è riapparso e sembra che questa volta abbia trovato il modo migliore per unire tutti!” ha scritto aleXsandro Palombo sulla sua pagina Instagram.

"Silvio Berlusconi Self Made-Man”, "Silvio Berlusconi Self Made-Man is back!”, "Silvio Berlusconi Self Made-Man goes away!” e "Silvio Berlusconi The Unity" è la serie di 4 opere apparse fino ad oggi nel quartiere Isola di Milano, aleXsandro Palombo pone il suo sguardo sul Berlusconi comunicatore, l’uomo che più di chiunque altro ha inciso profondamente sulla cultura popolare italiana degli ultimi 40 anni intercettandone i desideri, le paure, le ossessioni, i vizi e le virtù, dall’avvento delle sue TV commerciali al grande fiuto per i talenti, dall’editoria al boom della pubblicità, dalla rivoluzione del calcio fino all’ascesa in politica. Palombo mette in luce azioni e reazioni, sentimenti e contraddizioni e ci ricorda l'importanza della nostra connessione con i luoghi che hanno formato, segnato e cambiato la nostra vita.

Il primo murales “Self-Made Man” era stato realizzato il 27 Giugno nel quartiere Isola di Milano davanti alla casa d'infanzia del Cavaliere a due settimane dalla sua morte, Berlusconi ritratto in abito blu e cravatta a pois, in una mano un secchiello con della colla e la scritta self-made man, nell’altra mano un pennello intriso di colla con cui aveva affisso una targa toponomastica “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”, nell'arco di 48 ore il murale era stato prima vandalizzato con scritte offensive e ingiuriose, poi ripulito dai residenti e poi infine rimosso.

Dopo la rimozione l'artista ha realizzato una nuova opera dal titolo "Self-Made Man is back!" il Cavaliere appariva più determinato di prima mentre faceva il gesto delle corna, ma anche in quel caso era stato deturpato in pochissime ore. Palombo ha continuato a replicare realizzando una terza opera “Self Made-Man goes away!” e in quel caso "Via Silvio Berlusconi 1936-2023" è stata sostituita con "Via dei Radical Chic", il Cavaliere è apparso con la sua targa toponomastica sotto il braccio mentre va via salutando per sempre Milano, anche questo murale è stato vandalizzato per poi essere distrutto.

Palombo è tornato ancora una volta per realizzare una quarta opera dal titolo "L'Unità", Berlusconi con una mano fà il segno di vittoria e con l’altra abbraccia affettuosamente il Sindaco di Milano Beppe Sala che indossa la fascia tricolore e un abito elegante con cravatta rossa, in una mano tiene un pennello intriso di colla con cui ha riattaccato la targa toponomastica e con l’altra indica “Via Silvio BERLUSCONI 1936-2023”. Serenamente appollaiato sulla sua spalla appare uno splendido esemplare di piccione meneghino e ai suoi piedi il secchiello della colla con lo stemma del comune di Milano.