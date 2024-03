L'universo bridal torna protagonista a Sì Sposaitalia Collezioni 2024

Sì Sposaitalia Collezioni, la kermesse punto di riferimento a livello internazionale del segmento moda e bridal, organizzata da Fiera Milano, torna ad accendere i riflettori in fiera a Milano - Allianz MiCo, dal 5 all'8 aprile, con il suo format pronto ad accogliere oltre 200 brand provenienti da 25 Paesi. Aziende ambasciatrici dello stile italiano insieme alle realtà più importanti del panorama internazionale saranno protagoniste di un momento espositivo unico, capace di coniugare ricerca, innovazione e qualità in linea con le dinamiche evolutive del mercato.

Jemmallo: "Fiera Milano e Sì Sposa per una moda bridal etica, sostenibile e unconventional"

Fiera Milano e Sì Sposaitalia Collezioni si uniscono a sostegno dell'importanza di una moda responsabile con uno sguardo sempre più attento alle esigenze del mercato. Un'occasione per allargare la platea e il concept, al di fuori del mondo della cerimonia canonica. "Tra le novità di questa edizione presentiamo l'area Unconventional, dedicata alla sposa che si sente libera dalle convenzioni e cerca soluzioni più informali. Abiti speciali adatti per qualsiasi "occasione d'uso", che non è necessariamente il matrimonio inteso come cerimonia canonica, ma come importante momento di passaggio della propria vita". Così Elena Jemmallo, responsaabile dell'evento Sì Sposaitalia Collezioni 2024. Tra i temi focali della manifestazione, l'inclusività, che la manifestazione declina dando visibilità e rilievo anche a designer emergenti e micro realtà innovative. "Il vero filo conduttore di questa eduzione è la sostenibilità ambientale ed etica - sottolinea Jemmallo - e il lavoro totale di upcycling delle collezioni del designer Peter Langner ne è un mirabile esempio".

Sì Sposa, tra designer affermati e brand emergenti

Fra i top exhibitors: Elisabetta Polignano che, come da tradizione degli ultimi anni darà inizio ai fashion show con la sfilata di apertura, Justin Alexander che porterà in fiera tutte le sue linee inclusa Savannah Miller, Peter Langner con una sfilata-evento che darà un significativo contributo al tema della sostenibilità, ma anche Maria Pia Creazioni, Maison Signore, Michela Ferriero, Dalin Italian Atelier, Diamond Couture. Riflettori puntati anche sulle aree speciali protagoniste di questa nuova edizione a partire da Unconventional Pop-Up che accoglierà una selezione di brand di nicchia ed emergenti, in chiave bridal&accessories, interamente dedicata al total look della sposa moderna e contemporanea e pensata per chi è alla ricerca di nuove proposte per la propria boutique. Qui troveremo le inedite creazioni di Avaro Figlio, ALWSchic Milano, Bovina Fiori, Dalima Denes, Ferdinando Concept, Milan & L'Amour, Myoh Jewelry,Romina Guerrera, Sara Radice Atelier, Terry Saponaro,Vaida Design, Flavia Flaming, Derani Milano, Elodie Brides e Petali.

Upcycling in chiave bridal: la collaborazione con IED

Si Sposaitalia Collezioni conferma la sua vocazione nell'accogliere le nuove tendenze e promuovere contenuti di qualità verso una moda bridal più etica e sostenibile, coinvolgendo le nuove generazioni di creativi nel processo di cambiamento culturale.Prende il via il progetto di upcycling in chiave bridal in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design (IED) che metterà al centro i giovani designer del futuro e il tema della sostenibilità, unendo moda e formazione con l'obiettivo di trasformare gli abiti da sposa in capi casual attraverso l'upcycling, seguendo la filosofia del "Buy less, choose well, make it last" di Vivienne Westwood. Dieci studenti del Master in Fashion Design dello IED, coordinato dalla docente Marina Spadafora, ambasciatrice di moda etica, parteciperanno al progetto utilizzando abiti da sposa destinati al macero e studieranno e realizzeranno nuovi Capi casual wear che verranno esposti nell'area showcase della kermesse. L'abito più rappresentativo, selezionato tra i dieci modelli finali, riceverà un riconoscimento speciale per la sua capacità di reinterpretare l'essenza dell'abito da sposa con una nuova identità, secondo i principi dell'upcycling.

Un calendario fittissimo e... sparkling

Milano si prepara ad accogliere nuovamente la community di riferimento del settore moda e bridal per quattro giorni no stop tra grande offerta espositiva, tante novità e un ricco panel di eventi. Attesissimi i fashion show sviluppati che si articoleranno in 3 giorni, 18 brand e 12 sfilate partendo da Elisabetta Polignano il 5 Aprile alle ore 11.00 cui seguiranno Sposa Curvy - L'Abito da sposa senza Taglia alle 13.30, Peter Langner alle 15.00 e Luigi Bruno alle 17.00. Sabato 6 Aprile sfileranno invece Spain Fashion: Higar Novias, Lexus, Chie Mihara, Alma Couture alle 11.00, Madam Burcu alle 13.00, Giovanna Alessandro alle 15.00, Global Bridal House: Modeca, GBS Herve Paris, Libelle and Randy Fenoli Bridal alle 17.00. Chiuderà il calendario, come da tradizione, domenica 7 Aprile Musani Cerimonia e Musani Uomo alle 11.00, Masal alle13.00, Selestia Paris alle 15.00 e Justin Alexander alle 18.30. A chiudere il fitto calendario di Sì Sposaitalia Collezioni, l'esclusiva "Sparkling Night", in programma sabato 6 aprile. L'evento, volutamente conviviale e B2B, si terrà presso la sala Church dell'NH hotel in zona Portello, ex chiesa sconsacrata e trasformata in elegante struttura alberghiera.

Non solo sfilate: tutti i talk per una moda sostenibile ed inclusiva

E se in passerella le parole chiave sono inclusività, eccellenza e Made In, non possono mancare gli affondi su temi altrettanto attuali e di rilievo come la sostenibilità che, proprio su quest'impronta, vede tra gli eventi il talk, a cui seguirà la sfilata 'Coffee Break di Peter Langner' il 5 aprile alle 15.00. L'appuntamento sarà un momento di dialogo tra lo stilista e i suoi ospiti, con cui avrà modo di condividere in un intimo scambio la sua visione sul tema. Novità dell'edizione di aprile sarà il Salotto di Sposaitalia, l'area dedicata a talk e interventi che vedrà in primo piano Giuliana Parabiago, giornalista di moda e costume con L'abito espressivo: il racconto emozionato dopo la sfilata. Pensieri e parole sulla collezione raccolte da Giuliana Parabiago in programmazione tutti i giorni, venerdi 5 alle 16.00, sabato 6 ore 12.00 e alle 16.00, domenica 7 ore 12.00, 16.00 e 19.00. Lo spazio ospiterà i talk organizzati in collaborazione con Elle Italia sempre alle 14.00 per i primi tre giorni di manifestazione, rispettivamente La Bellezza femminile contemporanea, Le tendenze bridal 2025 e Il white diventa green? Come il wedding può essere sostenibile?

Uno sguardo più ampio sul mondo degli abiti per gli eventi speciali con l'area Evening Dress, il nuovo spazio espositivo che esplora e presenta le tendenze per l'abito da sera, declinato in tutte le sue occasioni d'uso: dal Prom, sempre più diffuso anche in Europa, al secondo abito dopo il taglio della torta, passando per il cocktail party oltre che alla più classica cerimonia. Partner d'eccezione per questo nuovo progetto è IFTA, che da cinque anni organizza IFTA EVENING SHOW, il salone dedicato esclusivamente alle mise da sera con grande attenzione alle eccellenze sartoriali italiane.