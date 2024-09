La 37esima Festa di San Padre Pio al Rosetum di Milano

Da venerdì 20 a lunedì 23 settembre, torna l'appuntamento con la tradizionale Festa di Padre Pio, al Centro Culturale Francescano Rosetum, via Pisanello 1 a Milano.

Quest'anno la Festa, giunta alla sua trentasettesima edizione, ci avvia verso l'ottavo centenario della scrittura del Cantico delle Creature a cui questi giorni sono dedicati.

San Francesco d'Assisi compose intorno al 1225 ed è il testo poetico più antico della letteratura italiana di cui si conosca l'autore. Per l’occasione sarà allestita una mostra e uno spettacolo dedicato al Cantico, di e con Padre Marco Finco, direttore di Rosetum. A cura della fraternità dell’Ordine Francescano Secolare, in Sala Fra Cecilio, sempre a Rosetum, ci sarà una installazione dal titolo: “Il Cantico di tutti”.

La Festa di San Padre Pio è attesa dal popolo di Rosetum che si affolla ogni anno per partecipare agli spettacoli teatrali e ai laboratori per bambini, alla musica per le famiglie e ad un ottimo street food.

“Una tradizione che si rinnova non con poca commozione -dichiara Fra Marco Finco, direttore artistico di Rosetum – Il quartiere attende questo momento di aggregazione, perché le famiglie possono stare insieme divertendosi, la Festa si porta via l’estate ma chi frequenta Rosetum sa già che, dal mese di ottobre, con il Festival del Giullare e la rassegna teatrale ‘Prima della prima’, il teatro per bambini e ragazzi proporrà un nutrito palinsesto. A Rosetum lavoriamo soprattutto per riempire di bellezza gli occhi e il cuore delle persone. Quest’anno, inoltre, portiamo sul palco, dopo averlo presentato al Meeting di Rimini, lo spettacolo per bambini, dai 6 anni in su, dedicato agli 800 anni del Cantico delle Creature”, conclude Padre Marco Finco



Il programma della Festa di Padre Pio

Venerdì 20 settembre

· ore 21.00: Spettacolo teatrale: “Cantico”, di e con P. Marco Finco, regia Marcello Chiarenza, musiche Cialdo Capelli

Sabato 21 settembre

· ore 17.30: Laboratorio con a tema il Cantico, presso il Capannone Rosetum. A cura dell’Ordine Francescano Secolare

· ore 21.00 Concerto con i “Gilerini” e “Jody feat Johnlod”

Domenica 22 settembre

· dalle ore 15.00 alle ore 17.00: Laboratorio con a tema il Cantico, presso il Capannone Rosetum. A cura dell’Ordine Francescano Secolare

· ore 18.00: Spettacolo per bambini e famiglie, presso il Capannone: “Saltimbanco – Clown e Magia”. di e con Claudio Madia

Lunedì 23 settembre

· ore 18.30 Santa Messa Solenne – Festa di San P. Pio, Chiesa Santa Maria degli Angeli e San Francesco

· ore 21.00: Incontro a Teatro con Davide Rondoni, poeta, Presidente del Comitato Nazionale per la Celebrazione dei centenari di San Francesco, che presenta: “Il Cantico delle Creature di San Francesco”.

Apertura da sabato pomeriggio a domenica sera Bar e Food

Per informazioni: info@rosetum.it