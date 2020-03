La burocrazia della Protezione civile ferma l'ospedale in Fiera

"La Protezione civile non e' nelle condizioni di rispettare quello che ci aveva promesso" sull'allestimento di un'ospedale da Campo nella Fiera di Milano: "Non ci puo' fornire i presupposti. I beni della protezione civile sono pochi e sono assorbiti dagli ospedali: soprattutto non sono quantita' tali da coprire la Fiera". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha rivelato che non potranno arrivare dalla Protezione civile i mezzi necessari alla struttura. L'accordo era che la Regione fornisse gli spazi mentre l'ente nazionale "personale e macchinari, ma non si puo' fare". La Lombardia comunque si sta "guardando intorno, per capire se riusciamo a trovare i presidi. Ci stiamo interessando sui mercati internazionali, vediamo cosa si potra' fare" ha aggiunto il governatore