La Camera di commercio alla “Digital Week”: il programma di giovedì 18

La Camera di commercio alla “Digital Week”

Cinque eventi per far conoscere e valorizzare le realtà imprenditoriali che stanno trasformando il “fare impresa” attraverso il digitale, contribuendo a rendere Milano e il suo territorio sempre più equo e sostenibile. Il tema è: “Le imprese raccontano l’innovazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi”. Una giornata di stimolo nell’ambito della Digital Week del Comune di Milano per la comunità economica animata dalle testimonianze delle imprese. Appuntamento con il Camera Day giovedì 18 marzo in diretta streaming da Palazzo Giureconsulti.

Alle ore 10 l’apertura dei lavori con Elena Vasco, Segretario Generale Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi e Roberta Cocco, Assessora a Trasformazione Digitale e Servizi Civici Comune di Milano. Alle ore 10.10 Donne dal futuro per una città equa e sostenibile, alle ore 11.30 Innovazione, sostenibilità, inclusività: il turismo come leva di rigenerazione territoriale, alle ore 14 PID Eccellenze Digitali: TTT: Tools, Tips &Tricks per il digital marketing della tua azienda, alle ore 15 PID Digit Export, alle ore 16 Tavolo Giovani #DigitalExperiences, le soluzioni innovative delle startup e delle imprese per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo. QUI IL LINK AL PROGRAMMA COMPLETO