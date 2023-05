La capitale italiana delle escort? E' sul lago di Garda

"Grazie di essere venuto": Desenzano del Garda si qualifica come capitale italiana delle escort. Secondo il portale Escort Advisor è infatti la migliore località in cui incontrare accompagnatrici a pagamento. A dirlo sono le recensioni lasciate dagli utenti. Il risultato è stato "celebrato" da Escort Advisor con una serie di street graffiti nell'ambito della campagna di guerrilla marketing "Vieni nel posto giusto".

Escort italiane: la top ten della città secondo i clienti

Come riferisce Brescia Today, Desenzano è tra i pochi Comuni italiani a poter vantare le cinque stelle per la qualità delle sue escort: le altre località sono Civitanova Marche, Gallarate, Conegliano e Viareggio. Completano la top ten Legnano, Milano, Udine, Roma e Macerata. Lombardia quindi decisamente ben rappresentata con quattro città in classifica.