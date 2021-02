La Centrale dell'Acqua ha riaperto al pubblico

La Centrale dell’Acqua di Milano, il Museo di impresa di MM ha riaperto oggi al pubblico e in questi giorni ospita la mostra ‘Primo Levi, Figure’. Finalmente si potranno ammirare dal vivo le 17 sculture in filo metallico realizzate da Primo Levi ed il suggestivo allestimento studiato per la Centrale dell'Acqua da Gianfranco Cavaglià, che colloca il visitatore in relazione intima con il singolo lavoro di Levi per scorgerne la forza evocatrice e il metodo straordinario di realizzazione.

Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Per saperne di più sulla la mostra "Primo Levi. Figure" https://www.centraleacquamilano.it/primo-levi-figure/