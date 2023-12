La collezione alta gioielleria di Armani a fine gennaio a Milano

I gioielli Giorgio Armani Prive' saranno presentati a Milano a fine gennaio. La collezione e' stata presentata in anteprima il 9 dicembre all'hotel Palace di St. Moritz, in occasione della tappa Giorgio Armani Neve. In seguito, sara' presentata dall'11 al 27 dicembre nella boutique Giorgio Armani di Zurigo, dal 27 dicembre all'8 gennaio 2024 nella boutique Giorgio Armani di St. Moritz, per giungere poi a Parigi dal 18 al 30 gennaio, in occasione della settimana dell'Haute Couture. Quindi dal 31 gennaio a Milano.

Il particolare design dei gioielli Giorgio Armani Privè

In un processo di semplificazione delle linee, esatte e geometriche, i gioielli della nuova collezione reinventano le forme attraverso l'uso insolito, libero e raffinato delle gemme. La particolarita' del design e' data dall'incastonatura invisibile che crea motivi pave', dando risalto alla luminosita' e al colore delle pietre preziose. La collezione e' composta da tre serie monocrome: blu, con zaffiri e diamanti abbinati all'oro bianco; verde, con tzavoriti e diamanti abbinati all'oro giallo; rossa, con rubini e diamanti abbinati all'oro rosa. Ogni serie comprende: orecchini tondi a lobo e pendenti, un collier con ciondolo removibile, un bracciale, un anello e una spilla.