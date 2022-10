“La collezione Ernesto Colnago" un percorso nella storia del ciclismo

Prenderà vita nei 1000 metri quadrati dell'officina dove sono nate alcune delle biciclette che hanno fatto la storia del ciclismo professionistico il Museo “La collezione Ernesto Colnago”. Uno dei più grandi esempi di “artigianato tecnologico” rivivrà ripercorrendo la storia della bicicletta attraverso fotografie d'epoca inedite, maglie di gara originali, installazioni multimediali e alcune delle biciclette protagoniste di imprese leggendarie come quella del Record dell’ora di Merckx, quella di Saronni del mondiale di Goodwood, le cinque perle vittoriose a Roubaix con la Mapei e molto altro ancora. Una collezione di pezzi unici consente di ripercorrere 70 anni di storia del ciclismo e dell'impresa italiana capace di visione, innovazione e passione.

Fu Ernesto Colnago ad introdurre per primo il telaio in fibra di carbonio e i freni a disco. Un luogo unico, carico di storia ed emozioni, che ci fa rivivere il tempo in cui sogni, creatività, sacrifici e rispetto permettevano ad un uomo di raggiungere traguardi inaspettati. Attraversando La Collezione sembrerà di rivivere quegli anni, il fruscio della saldatura nel punto dove suo genero Giovanni saldava i primi telai, l’angolo della vecchia officina dove Ernesto con Paolino prendevano le misure a coloro che poi avrebbero scritto un pezzo di storia del ciclismo mondiale . Il Museo “La Collezione Ernesto Colnago” è stato progettato dallo studio Antonio Lanzillo & Partners, vincitore del Compasso D'Oro 2020; sarà visitabile gratuitamente su prenotazione.