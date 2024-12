La comunicazione interna fattore strategico di successo aziendale

Immaginate che all’interno di un’azienda ci sia come una grande rete di strade e autostrade che collega tutte le persone che lavorano e interagiscono fra loro. I flussi comunicativi sono come il traffico che scorre su queste strade, formato da tutte le parole, le comunicazioni, i messaggi che questi questi soggetti si scambiano fra loro. Sono tutte le informazioni che viaggiano all’interno dell’azienda, da una persona all’altra o da un reparto all’altro.

Quando i flussi comunicativi funzionano bene, le informazioni circolano in modo efficiente e chiaro, quindi il traffico nella rete di strade che abbiamo immaginato risulta fluido e scorrevole. Tutte le persone coinvolte comprendono le informazioni, non danno interpretazioni errate, sanno cosa devono fare, conoscono quali sono gli obiettivi dell’azienda e sono consapevoli su come possono contribuire al successo comune. Questo permette all’azienda di funzionare senza intoppi e di raggiungere i suoi obiettivi.



Al contrario, se i flussi comunicativi sono disorganizzati o inefficaci, quando le informazioni non vengono comprese o peggio vengono interpretate male, possono nascere fraintendimenti, errori e conflitti. Le persone potrebbero non ricevere le informazioni di cui hanno bisogno o potrebbero non capire correttamente le istruzioni, o peggio travisarle, e quindi compiere azioni non corrette, in modo inconsapevole o meno.

Questo può portare a ritardi, calo della produttività e problemi di relazione all’interno del team, quindi si creano altro traffico, ingorghi e blocchi stradali. Si generano attribuzioni reciproche di colpe e responsabilità, senza comprendere bene da dove nasca il problema, in quanto ciascuno si sente nel giusto e probabilmente lo è!

“Team building. Le persone al centro del tuo successo”: un libro per imprenditori e manager

Queste tematiche vengono affrontate in maniera estremamente chiara e pragmatica da Rosi Saitta e Fabio Mattaliano nel loro recente libro “Team building. Le persone al centro del tuo successo”, pubblicato da Mind Edizioni. Il libro è uno strumento prezioso per imprenditori, manager e risorse umane che desiderano affinare e ampliare le loro abilità in ambiti importanti per il successo aziendale. Serve altresì a chi lavora con imprenditori, per capire come essi ragionano o come dovrebbero ragionare per migliorare l’esperienza lavorativa in azienda. A volte i cambiamenti e le innovazioni possono partire pure dal basso, anche se è un processo più difficile.

L’obiettivo di questo libro è di essere un manuale per sviluppare una maggiore consapevolezza e competenza nell’orientare e coordinare i team, mantenendo una chiara focalizzazione sugli obiettivi aziendali. Il libro aiuta a esplorare innovazioni e tecniche comunicative e relazionali per aumentare il fatturato, implementare idee innovative e migliorare l’impegno e la produttività del personale. Gli autori danno indicazioni per perfezionare la delega delle responsabilità, ciò per garantire una pianificazione del lavoro più efficiente e un maggior coinvolgimento del team. Obiettivi che, una volta raggiunti, contribuiranno a rendere l’azienda più autonoma e produttiva anche in assenza diretta dell’imprenditore.

I benefici del team building nel manuale di Saitta e Mattaliano

Il manuale di Saitta e Mattaliano analizza quali fattori rendono unica un’attività economica e come il team building possa trasformare radicalmente i flussi comunicativi, migliorando l’efficacia operativa quotidiana. Le imprese sono fatte di persone che lavorano meglio quando sono soddisfatte, aumentando la produttività e i risultati. È quindi essenziale coinvolgere i propri collaboratori, comprendere le loro esigenze e sviluppare strategie personalizzate per creare un ambiente di lavoro motivante e stimolante. Una buona comunicazione è determinante per il successo aziendale e un dialogo chiaro e rispettoso a tutti i livelli dell’organizzazione favorisce la collaborazione e porta a risultati straordinari, rendendo l’azienda più competitiva. La buona comunicazione non rafforza solo le relazioni e aumenta i profitti, trasforma anche le persone: è il migliore investimento che si possa fare.

Rosi Saitta e Fabio Mattaliano, sposati da oltre 25 anni, sono professionisti dedicati a supportare i loro clienti. Fabio è dottore commercialista, revisore contabile e insegnante di Economia aziendale da oltre 27 anni, mentre Rosi è laureata in Scienze della comunicazione ed è amministratrice unica di Fa.Ro. Growth Srl, società che si occupa di formazione e coaching aziendale. Entrambi certificati pnl Coach e Real Result Coach, si occupano di formazione e coaching per aziende e privati e organizzano seminari e conferenze sulla crescita personale e professionale. Guidano le persone e le organizzazioni a raggiungere obiettivi e a migliorare le proprie prestazioni, facendo emergere le loro potenzialità. Potetre seguirli su www.crescitadirezionesuccesso.it.

Rosi Saitta e Fabio Mattaliano, “Team building. Le persone al centro del tuo successo”, Mind Edizioni, pag 160 , € 15,90