La Festa dell'Unità di Milano chiude con oltre 15mila presenze

Oltre 15mila presenze, piu' di 100 eventi e un impegno straordinario di oltre 100 volontari. E' quanto rende noto il Pd metropolitano sulla Festa dell'Unita' di Milano Metropolitana, conclusa ieri. Per dieci giorni, l'Arci Corvetto e' stata ha ospitato dibattito politico, culturale e sociale, grazie alla partecipazione di 258 relatori, equamente divisi tra donne e uomini: tutte le forze di opposizione al governo Meloni e Fontana, forze civiche e sociali, attivisti, scrittori, studiosi e giornalisti.

Capelli: "Una sfida vinta"

Alessandro Capelli, segretario Pd Milano metropolitana, ha commentato: "Una sfida vinta, il successo dell'iniziativa dimostra che siamo sulla strada giusta per un Partito democratico sempre piu' forte e credibile, perno di una coalizione politica, sociale e civica forte e inclusiva. Al fianco della segretaria Elly Schlein, abbiamo mostrato una visione comune per le battaglie dell'autunno, a partire dall'importante questione della cittadinanza per bambine e bambini che sono nati o cresciuti in Italia".