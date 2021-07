La Fiera riparte a settembre dal 'Supersalone' e da Mattarella

Oltre 30 eventi fieristici da qui alla fine dell'anno, con piu' del 50% delle attivita' annuali della fiera concentrati in quattro mesi. E' questa la tabella di marcia della ripresa delle attivita' fieristiche dopo l'emergenza Covid tracciata dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, durante un incontro con la stampa.

"La Fiera iniziera' ad aprire le sue porte il 5 settembre con il Super Salone e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci ha confermato che lo inaugurera' alle 11 del mattino - ha spiegato Pazzali -, da qui ci sara' un palinsesto molto fitto perche' a causa della pandemia abbiamo concentrato il calendario nell'ultimo quadrimestre del 2021". Le fiere si terranno tutte "in un contesto sicuro, con la logica del green pass e la possibilita' di tamponarsi prima dell'evento - ha aggiunto Pazzali - . Rimarra' ovviamente l'obbligo della mascherina e ci saranno tutte le condizioni per gestire il distanziamento sociale". Ad esempio sara' regolamentato l'afflusso di visitatori nei padiglioni per evitare assembramenti e con un sistema centrale di verifica attraverso gli smartphone si potra' sapere il posizionamento delle persone e valutare cosi' il rischio di assembramenti. Le fiere del post pandemia saranno ovviamente piu' piccole e con meno afflusso di visitatori, soprattutto dall'India, dove la popolazione vaccinata e' ancora bassa, e dalla Cina, dove vige ancora un'incertezza sulla situazione sanitaria, cosi' anche per il Sud America e la Russia. Queste secondo Pazzali "sono le aree che avranno piu' criticita' ma c'e' potenziale, certo non come nel pre pandemia, per la parte europea e anche quella americana, questi buyers verranno in Fiera e rappresentano una fetta grossa". Secondo l'ad di Fondazione Fiera Milano adesso fare delle "previsioni e' ancora molto complicato. C'e' un futuro di lungo periodo che vedra' certamente un cambiamento di paradigma per le Fiere dove la tecnologica sara' sempre piu' protagonista ma non cannibalizzera' la presenza".