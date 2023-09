"La finanza per tutti", il nuovo libro di Manuela Donghi

È stato presentato in anteprima nella trasmissione Il Timone del Direttore Editoriale di Giornale Radio FM Daniele Biacchessi, il libro del Vicedirettore Manuela Donghi, La Finanza per Tutti - Anche per chi non l'ha mai capita con la prefazione di Vittorio Feltri e pubblicato da Mursia Editore in occasione del mesedell’educazione finanziaria (ottobre).Quanto ne sappiamo di economia e finanza? L’errore più comune è credere che riguardinosolo i cosiddetti "esperti".

Non a caso, in Italia, il livello di educazione finanziaria è semprestato storicamente più basso rispetto alla media dei Paesi OCSE, quindi è il momento di fare sul serio, perché la scarsa conoscenza costa: pesa ogni anno sulle famiglie per migliaia dieuro. Complici il periodo di inflazione e le recenti crisi economiche, occorre accelerare. Con la risalita dei prezzi e dei tassi di interesse, la conoscenza è sempre più importante percomprendere le conseguenze sulle scelte economiche.

Perché questo libro? Manuela Donghi pubblica la sua rubrica La finanza spiegata alla gente su Libero Quotidiano, e i suoi lettori hanno voluto questa raccolta delle varie «puntate», per disporre di un manuale pratico che aiuti a capire parole, concetti, termini e temi di attualità,spesso non compresi pienamente.Ne “Il Timone” su Giornale Radio fm, l’autrice ha rimarcato l’importanza di conoscere le basi dell’economia e della finanza per gestire la vita quotidiana: “Se non ti occupi della finanza,prima o poi la finanza si occuperà di te. Ogni giorno abbiamo a che fare con previsioni,numeri e conti.

Il segreto è rendere la materia "seria ma non seriosa"! Quello che occorrecambiare è l'approccio: proviamo a sostituire il "dobbiamo" con il"possiamo": possiamo conoscere qualcosa in grado di darci una mano nella vita di tutti igiorni! Il tentativo sarà una piacevole sorpresa...".

Chi è Manuela Donghi

Manuela Donghi, giornalista professionista, conduttrice televisiva e radiofonica, è uno deivolti e firme più noti del giornalismo economico italiano. È vicedirettore editoriale di Giornale Radio, autrice e conduttrice della trasmissione Next Economy. Ha portato la suaformazione umanistica nella materia finanziaria, rendendola accessibile con un linguaggiosemplice e per tutti. Con Mursia ha pubblicato insieme a Enrico Gei Io speriamo che la Borsa sale (2022)