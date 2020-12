La formazione online? Meglio di quella dal vivo, parola di formatori

Da marzo il digitale è entrato prepotentemente in tutti gli aspetti delle nostre vite. Decenni di abitudini spazzati via dal quel primo caso di Covid a Codogno che ricorderemo come il momento in cui la nostra esistenza è cambiata. C’è stato un prima e un dopo. In tutto. Anche nella formazione che è diventata, per forza di cose, online. E online abbiamo trovato la qualunque. E’ capito a chiunque di incappare nel corso o nel formatore mediocre, ma su internet le occasioni si sono moltiplicate a dismisura. Perché? Perché molte persone, più o meno preparate, si sono improvvisate formatori e al contrario molti formatori capaci spinti dalla necessità di spostare sul web i propri corsi, non sono riusciti a renderli efficaci. In questo contesto nasce un libro corale, anzi un prezioso strumento di lavoro per chi debba o voglia proporsi online. Il titolo? Zoom sul webinar, scritto da formatori per formatori con un obiettivo dichiarato: che la formazione online sia altrettanto efficace di quella dal vivo.

Il libro spiega come ripensare la formazione per creare webinar interessanti, divertenti e coinvolgenti introducendo i concetti di webinar design e (ri)progettazione formativa per l’online. Non basta, infatti, scegliere la piattaforma e collegare la webcam, non basta un clic perché un corso pensato per l’aula diventi un webinar, ma bisogna riformulare e re-inventare metodi, tecniche, strumenti. Del resto, anche il formatore stesso deve rivedere il suo modo di proporsi, internet richiede nuove abilità.

Il digitale è un limite o una risorsa per creare nuove e stimolanti esperienze di formazione? Zoom sul webinar non ha dubbi: è una risorsa che se sapientemente sfruttata può dar vita a prodotti davvero straordinari, basta avere le dritte giuste per concepire webinar interattivi, coinvolgenti, divertenti. Dalle scelte tecniche alla gestione del tempo, dalla postura del docente agli esercizi e ai giochi per l’aula virtuale, dai test di verifica alla raccolta dei feedback, nel volume si trattano tutti gli aspetti che possono rendere la formazione online ancora meglio di quella dal vivo.

Zoom sul webinar è un libro che rappresenta anche un bell’esempio di come anche durante il lockdown le buone idee non hanno incontrato ostacoli di movimento. L’idea è infatti nata durante un happy hour online all’inizio della pandemia, con lo scopo di trovare soluzioni a una necessità pratica e urgente: la formazione doveva abbandonare le aule fisiche per approdare a quelle virtuali. Ed ecco così gli autori hanno iniziato a scrivere a distanza, incontrandosi esclusivamente in videocall, e in poco più di due mesi hanno dato vita al loro progetto editoriale.

E in questo manuale c’è anche qualcosa di più importante e profondo: c’è una reale e proficua collaborazione tra professionisti, spesso così difficile da incontrare in una società estremamente competitiva con quella attuale. Gli autori sono otto (Paola Brianzoli, Luigi Corsaro, Mirco Di Porzio, Roberto Luperini, Marialetizia Mele, Maurizio Passerini, Dario Roncelli, Christian Vianello) tutti con esperienze e background diversi, alcuni dei quali non si erano mai incontrati di persona e altri non si conoscevano proprio, prima di cominciare a scrivere il libro. Hanno fatto rete, in senso letterale, in modo concreto e professionale e da questo libro è nata una collaborazione, oltre che rapporti personali, che sta generando anche nuovi progetti, come un percorso di formazione per formatori che prenderà il via all’inizio del 2021.

Per saperne di più: www.zoomsulwebinar.it