La gamer Roby incontra i fan alla Mondadori Duomo di Milano

Roby, gamer amata dai giovanissimi, sarà a Milano questo pomeriggio: l'appuntamento è alle 16 di venerdì 23 giugno per la presentazione del suo libro "L'ultima sfida dei Pet" ed il firmacopie per incontrare i fan alla Mondadori in Duomo. Roberta Alcamo è palermitana ed ha meno di venti anni ma nel settore è già una celebrità .

Roby, tutti i successi da Roblox ai libri

Ha aperto il suo canale Youtube nel gennaio 2020 per raccontare le sue avventure ed esperienza su Roblox, videogioco online nel quale si possono creare personaggi immaginari e fantastici. Il successo è stato subito travolgente: il canale conta oltre un milione di libri. E da lì Roby ha ampliato il proprio universo con la pubblicazione di diversi libri. Il primo nell'ottobre del 2021, "Alla ricerca del pet leggendario" fumettogame ambientato proprio nel mondo di Roblox, che è stato subito un grande successo. Sono seguiti "Il fantastico viaggio nel mondo dei Pet" e "La comparsa del Pet misterioso". Ora il quarto libro. "L'ultima sfida dei Pet".