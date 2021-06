La Gelmini scomparsa da Milano. Bentivogli cerca la reunion con Calenda

BENTIVOGLI IN ARRIVO/ La mission sembra abbastanza impossible. Marco Bentivogli arriverà a Milano l'8 giugno. L'ex sindacalista, oggi uno leader della Base dei riformisti che a Milano stanno provando difficoltosamente a fare un cammino tutti insieme, ha una missione (quasi) impossibile: cercare di evitare che Carlo Calenda corra da solo e dunque riuscire a mettere sotto un'unica lista i renziani, i civici di D'Alfonso e Mainini, la formazione di Gianfranco Librandi. Missione difficile, difficilissima. Certo, l'appello fatto firmare e circolare da 600 persone in tutta Milano da Sergio Scalpelli ha fatto scalpore, ma non si sa se basterà.

GELMINI DOV'E'?/ Un po' di persone se lo chiedono, tra un litigio e l'altro tra Tajani e Giorgetti e tra un vertice e l'altro per cercare il candidato di Milano. Ma la donna che costrinse tutti i maschi con un po' di voti a fare le abbinate, la volta scorsa a Palazzo Marino, per ottenere migliaia e migliaia di voti. Ma la donna che ha tenuto in mano il partito per anni e anni. Ma la donna che è stata fatta ministro per l'Autonomia. Ma Mariastella Gelmini dove è finita? E perché si disinteressa così platealmente di Milano?

INCONTRI MILANESI PER SALVINI/ Chi incontrerà oggi Matteo Salvini a Milano? Qualche possibile candidato? Magari Oscar di Montigny (improbabile, improbabilissimo), tanto apprezzato da Giancarlo Giorgetti?

