La giunta del Coni a Milano, Malagò: "Si parla delle Olimpiadi 2026"

"Oggi abbiamo voluto sensibilizzare gli animi sull'Olimpiade. Da domani, per un un'incredibile coincidenza, mancherà un anno esatto ai giochi Olimpici di Parigi 2024. Lo sport non è statistica e non ha certezze, ma ad oggi la nostra proiezione ci porta con fiducia a pensare di poter fare meglio di Tokyo in termini di medaglie".

Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto durante la conferenza stampa al termine della Giunta nazionale del Coni a Casa Italia a Milano, allestita in occasione dei mondiali di scherma in corso nel capoluogo lombardo. La Giunta, come spiegato dallo stesso Malagò, ha deliberato di proporre al Consiglio Nazionale l'approvazione del nuovo Statuto e ha quindi discusso l'adeguamento dell'articolo 34 del dl 75/2023 in merito alle disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Domani, sempre a Milano, è in programma il Consiglio nazionale: il tema principale riguarderà ovviamente lo stato dei lavori relativi a Milano-Cortina 2026.