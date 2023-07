La grande scherma a Milano: al via 69ma edizione dei Mondiali

"Dichiaro aperti i 69esimi Campionati Mondiali di Scherma Milano 2023”. Così il presidente della Repubblica Italiana ha inaugurato, martedì 25 luglio, i Fie Fencing World Championships Milan 2023.

All’Allianz MiCo, in un’arena sold out per tutta la competizione fino a domenica, Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso

All’Allianz MiCo, in un’arena sold out per tutta la competizione fino a domenica, Sergio Mattarella è stato accolto da un caloroso applauso durante il suo ingresso per la cerimonia di apertura dei Mondiali. Con il presidente, anche le massime istituzioni, sportive e non, del Paese e della Città: Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Renato Saccone, prefetto di Milano; Marco Fichera, presidente del Comitato Organizzatore Milano 2023; Giovanni Malagò, presidente del Coni; Emmanuel Katsiadakis, presidente della Fie; Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano e Paolo Azzi, presidente della Federscherma.

La cerimonia d’apertura, coordinata e supervisionata da Master Group Sport, ha raccontato il legame tra Milano, lo sport e l’Italia del mondo

La cerimonia d’apertura, coordinata e supervisionata da Master Group Sport, ha raccontato il legame tra Milano, lo sport e l’Italia del mondo. A dar vita alla perfomance sono stati i danzatori di Kataklò Athletic Dance Theatre. Un grande pomeriggio di festa con le medaglie di Alberta Santuccio (argento) e di Maria Navarria (bronzo) vinte nella spada femminile sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, che ha poi fatto le proprie congratulazioni a tutti gli atleti sul podio. Il programma di oggi vede la spada maschile e il fioretto femminile individuale . In serata, a partire dalle 20.30 a Casa Italia, oltre la premiazione a Medal Plaz, ci sarà l’evento per celebrare un anno dalle Olimpiadi di Parigi 2024.