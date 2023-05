La lite per il gatto degenera: marito accoltella la moglie

Un uomo ha sferrato cinque coltellate alla moglie riducendola in fin di vita. Il motivo? Avevano litigato per il gatto. Lei voleva tenere il micio, lui voleva liberarsene. La vicenda è stata raccontata da Brescia Today. Il 55enne di Ostiano è stato rinviato a giudizio per tentato omicidio come richiesto dalla Procura di Cremona. L'arresto risale al 30 luglio del 2022. La 52enne rimase per giorni in ospedale lottando per la vita a causa delle ferite all'addone ed al collo inferte dal marito. L'uomo ha poi detto di essersi pentito per il gesto chiedendo il perdono alla moglie.