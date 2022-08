La lite tra automobilisti degenera, uno di loro sguaina una spada da samurai

Lite tra automobilisti, uno di loro sguaina una spada da samurai

La lite tra automobilisti degenera e alla fine uno delle cinque persone coinvolte apre lo sportello della vettura ed estrae una spada da samurai. Scene da film in via Lambro a Rozzano, Milano. A impedire che l'arma venisse usata, il provvidenziale intervento della Polizia locale. I cinque contendenti erano tutti di origine straniera. Sono stati tutti bloccati e denunciati per rissa. Due di loro sono anche stati denunciati per immigrazione clandestina. E la katana? E' stata posta sotto sequestro