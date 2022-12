La Lobby Nera e le previsioni scontate sulle inchieste in itinere. Commento

Ma che strano! Archiviazione in arrivo per Carlo Fidanza, europarlamentare di Fdi, tirato in ballo dall'inchiesta Lobby Nera (partita da una serie di servizi giornalistici di Fanpage ripresi in grande evidenza su La7). Per il pm - dunque non per la difesa, o un giudice terzo, ma per l'accusa - non c'è da andare avanti ad indagare né da andare a processo.

Archiviazione richiesta, appellata dalla procura, e nuova decisione da prendere



Ma che stranezza! Eppure era stata tirata fuori a ridosso delle amministrative dello scorso anno. Adesso indovinate che cosa succederà? Azzardiamo una previsione. Verrà depositata la richiesta di archiviazione, e negli atti si dirà che non si può perseguire il reato perché il reato non c'è ma che ci sono atteggiamenti e azioni ed eccetera eccetera che sono gravissimi, eccetera eccetera. Abbastanza per conquistarsi un bel titolone, una volta in più, e andare ad invelenire un po' la campagna elettorale per le regionali. Stesso identico discorso sui camici di Fontana. Archiviazione richiesta, appellata dalla procura, e nuova decisione da prendere. Quando arriverà? A poche settimane dal voto? Oppure dopo? Tiriamo a indovinare? Oppure ripetiamo insieme: non si deve usare la magistratura per fare campagna elettorale. E questo vale per Soumahoro, Panzeri ma anche Fidanza, Fontana eccetera eccetera eccetera...