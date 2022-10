La Lombardia è dei giovani: tre giorni di talk, arte, gaming, intrattenimento

"La Lombardia è dei giovani": tre giorni di talk, arte, gaming e intrattenimento

Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre piazza Città di Lombardia si trasforma in un luogo animato da giovani che dialogano e si confrontano su temi di attualità senza dimenticare il lato divertimento: la sera, infatti, sono previsti dj set che offriranno l'opportunità di ballare a chi parteciperà all'iniziativa 'La Lombardia è dei giovani'.

Un ricco programma di incontri, talk, spettacoli, arte e intrattenimento, per favorire la socialità e il protagonismo dei giovani under 35, lo scambio reciproco di esperienze e di testimonianze su temi sociali, di attualità e innovazione.Il tutto con professionisti e ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport, oltre a vari influencer.

Bolognini: "I giovani sono risorse fondamentali per il presente e costruttori del futuro"

'La Lombardia è dei Giovani - ha spiegato l'assessore regionale allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini - non è solo il titolo di questo evento. Piuttosto è un impegno che Regione Lombardia ha assunto e fatto proprio nei confronti dei giovani, risorse fondamentali per il presente e costruttori del futuro. In questi tre giorni i protagonisti saranno, nel modo più assoluto, proprio i giovani, che animeranno l'evento dal primo all'ultimo minuto. Nel Palazzo e nella piazza di Regione ospiteremo momenti importanti di confronto, partecipazione, riflessione su tematiche di stretta attualità per le nuove generazioni, ma anche di aggregazione e di svago, in cui i ragazzi potranno stare insieme e divertirsi. In un momento in cui si tende ad enfatizzarne i lati negativi, noi vogliamo, al contrario, valorizzare i giovani e le loro tantissime caratteristiche positive. Pensiamo - ha concluso - che questa kermesse sia una bella occasione in cui farlo'.

Il programma della tre giorni "La Lombardia è dei giovani" con Csi, ScuolaZoo e altri partner importanti

Il palinsesto, ricco di incontri, vede la partecipazione di partner importanti come Feduf, Coni, Oratori Diocesi Lombarde, Cariplo Factory, Change for planet, UN Sustainable Development Solutions Network e ScuolaZoo, con i quali si creeranno momenti di approfondimento su tematiche quali orientamento, avvio del percorso professionale e ingresso nel mondo del lavoro, sostenibilità, sport, volontariato, educazione finanziaria.

'Mi rivolgo direttamente a tre destinatari diversi - ha affermato Massimo Achini, presidente CSI Milano - ma tutti protagonisti di questo evento visionario organizzato dall'Assessorato e Regione, che ringrazio per l'iniziativa. Ai giovani auguro di seguire i propri sogni, di non accontentarsi di esistenze mediocri e di non avere paura di cercare un'esistenza piena, nonostante questo possa generare inquietudine, incertezze e fatiche. Agli adulti dico di credere nelle giovani generazioni, accompagnandole nelle sfide di tutti i giorni, assumendo il ruolo di veri allenatori. Al mondo dello sport chiedo di prendersi la responsabilità di diventare finalmente lo strumento di crescita per milioni di giovani. Occorre trovare il coraggio - ha concluso - di mettere in secondo piano successi, coppe e trofei, per arrivare a pensare che la vittoria più bella, in realtà, è quella di educare i giovani alla vita'.

'L'Italia - ha dichiarato Paolo de Nadai, presidente di OneDay Group e fondatore di ScuolaZoo - ha il più alto numero di NEET d'Europa. Un terzo dei ragazzi e delle ragazze che non studiano, non lavorano e non cercano un'occupazione risiede nel nostro Paese. Questo dato, sommato a quello restituito dalle elezioni, e cioè che i giovani sono la fascia d'età che più si è astenuta dal voto, indica che non è più rinviabile nei programmi della politica e delle istituzioni il coinvolgimento delle nuove generazioni. Quello che fa OneDay tutti i giorni è proprio questo e siamo contenti di poterlo fare insieme a Regione Lombardia: creare un ponte tra gli adulti, le istituzioni e le nuove generazioni. Ciò è possibile - ha concluso - grazie al dialogo che abbiamo costruito in questi anni con loro e che ci ha permesso di acquisire autorevolezza e capacità di linguaggio'.

'Colgo questa occasione - afferma Yi Alex Wang, co-founder di Hmble, team che organizza le tre giornate di gaming - per ringraziare l'assessore Stefano Bolognini per aver dato valore, in questa importante iniziativa, al gaming, settore che spesso viene sottovalutato. Per dare un contesto, 8 persone su 10, all'interno della GenZ, spendono il proprio tempo libero con i videogiochi su base settimanale, rendendola una delle principali passioni per i giovani. Per questo motivo vogliamo utilizzarlo come canale per sensibilizzare i ragazzi su tematiche come Cyberbullismo, opportunità professionali e lotta alla discriminazione. Il tutto attraverso la voce dei nostri ospiti, Influencer che ogni giorno vivono questo settore e interagiscono in prima persona con i giovani. Persone che, in questa occasione - ha concluso - racconteranno le proprie esperienze e dialogheranno con il pubblico'.

Gli ospiti dell'iniziativa "La Lombardia è dei giovani"

Tanti ospiti importanti nelle tre giornate con l'iniziativa 'La Lombardia è dei giovani' in programma a Palazzo Lombardia.Sarà presente Paolo Ruffini (giovedì 6) che aprirà un dialogo diretto con i giovani rispetto ai temi legati alle emozioni e alle relazioni e in serata sarà presente alla proiezione speciale del film che lo vede regista: 'Il Ragazzaccio'; interverranno i responsabili dei progetti educativi e dei settori giovanili di Atalanta, Inter e Milan, con i quali il 7 ottobre si parlerà di calcio giovanile (evento moderato dalla giornalista Jessica Tozzi).

A seguire don Alberto Ravagnani, il giovane prete influencer, venerdì 7 ottobre sarà disponibile ad un dialogo a 360 gradi con i giovani sui temi di maggiore attualità.

Successivamente previsto Filippo Tortu, che sabato 8 ottobre sarà ospite del momento dedicato ai valori dello sport. Si parlerà poi di professioni con Sabrina Grazini e Fabiana Manager, giovani content creator e manager della carriera, che sabato 8 ottobre apriranno un dibattito sulle tematiche più comuni da affrontare affacciandosi per la prima volta al mondo del lavoro e con Steven Basalari, Carolina Dallari e Francesco Sole, che racconteranno la propria esperienza come imprenditori, in particolare nel mondo del digitale e dei social media in talk show, moderato dall'avvocato Riccardo Lanzo.

Durante le tre giornate di evento ampio spazio sarà riservato anche al gaming: all'isola Isola SET ogni giorno si alterneranno momenti di gioco e momenti di dibattito e dialogo su temi legati al gioco on-line (dal cyberbullismo, alle competenze, all'inclusione sociale) con alcuni gamer come RaxoR, Ferre e JustRyuk (giovedì 6), Shmeky e ErBacce (venerdì 7), ErDT, QueenGiorgia, FLokox, Savyultras90 e Deugem (sabato 8 ottobre).

Al 39esimo piano di Palazzo Lombardia la mostra "Universo giovane"

'La Lombardia è dei giovani' sarà poi il luogo dell'arte al 39° piano di Palazzo Lombardia (Belvedere), dove si terrà la mostra fotografica 'Universo giovane', realizzata in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo e sostenuta anche con un patrocinio di Fondazione Cariplo. La kermesse esplora l'universo della condizione giovanile raccontato nelle opere di grandi fotografi dagli anni Settanta ad oggi e numerose performances artistiche. Dalla danza (a cura di OrmarsLab - scuola di Danza in Milano) alla musica (a cura della Verdi jazz orchestra del Conservatorio di Milano, con Alex Usai e Irene Burratti Duet, Sara Guidolin e Simone Locarni Duet e il maestro Pino Jodice), dalle canzoni alle letture, dalla poesia al confronto con giovani creativi.

Infine, in piazza Città di Lombardia, oltre ad uno spazio gestito dalla Consulta Informagiovani di ANCI Lombardia pensato per supportare i ragazzi nell'attività di orientamento e ricerca del lavoro, saranno presenti (ogni giorno, dalle ore 17) alcuni food truck food and beverage, per favorire l'esperienza del ritrovarsi e stare insieme in una rinnovata convivialità. A concludere le giornate del 7 e dell'8 ottobre, inoltre, in collaborazione con ScuolaZoo, anche le serate saranno all'insegna dell'animazione e del divertimento, con giochi, sfide musicali e dj set.

Tutti gli eventi sono gratuiti; per alcuni appuntamenti è richiesta la preregistrazione. Il programma completo dell'evento, con tutti i dettagli sulle singole iniziative, è consultabile A QUESTO SITO e sul profilo Instagram @generazionelombardia.