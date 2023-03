La Lombardia spicca nel mercato italiano: +10% di occupazione femminile

Le politiche per la riduzione del divario di genere potranno produrre un aumento della partecipazione femminile al mondo del lavoro, che in Lombardia è già superiore alla media nazionale: 59,5% a fronte di una media italiana del 49,4%.

Fontana: "La nostra attenzione al tema resta elevata e abbiamo già messo in campo strumenti efficaci"

"Proseguiremo il nostro impegno - ha evidenziato il presidente della Regione, Attilio Fontana - affinché le differenze di genere nel mondo del lavoro diminuiscano sempre piu'. La nostra attenzione al tema resta elevata e abbiamo già messo in campo strumenti efficaci in questo senso, come la misura 'Formare per assumere', solo per fare un esempio".

Nell'ambito del provvedimento 'Formare per assumere', finalizzato a integrare strumenti di politica attiva del lavoro con strumenti di sostegno agli investimenti e alla competitività delle imprese, sul totale delle domande ammesse a finanziamento il 58% sono relative a lavoratrici donne. Anche tenendo presente il Programma 'GOL', che offre percorsi personalizzati e diversificati di ingresso o reingresso al lavoro, riguardano le donne il 60% delle prese in carico.