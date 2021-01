La Lombardia torna arancione: "Il virus circola ancora molto"

Dopo il weekend del9 e 10, Lombardia in zona arancione anche da lunedì 11 gennaio: medesimo destino di Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto. Il ministro Roberto Speranza ha firmato ieri l'ordinanza: "Dobbiamo tenere il massimo livello di attenzione perché il virus circola molto e l'indice del contagio è in crescita", ha spiegato.

Il governo lavora al nuovo Dpcm, che entrerà in vigore il 16 gennaio e dovrebbe scadere a fine mese o anche più avanti, se si deciderà di prolungare lo stato di emergenza.L'indice Rt nazionale sfonda la soglia dell'1 e passa all'1,03, per la prima volta dopo sei settimane. Nel report, gli esperti parlano di un "peggioramento generale" della situazione, con l’incidenza a 14 giorni che torna a crescere dopo alcune settimane e con l'aumento - dato che preoccupa non poco - dell’impatto della pandemia sui servizi assistenziali: "Questo si traduce in un aumento generale del rischio", evidenziano

La curva epidemiologica frena la decrescita, anzi inizia a risalire, e anche le misure si fanno via via più stringenti dopo il monitoraggio della Cabina di regia del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità sul periodo 28 dicembre-3 gennaio.

La fase è delicata e sembra il preludio, avvertono gli scienziati, a un "nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane", se tutto restasse così com'è. Tenendo in considerazione i 21 indicatori, il rischio è alto in 12 Regioni e province: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Bolzano, Trento, Puglia, Umbria e Veneto. Altre otto (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna, Sicilia, Valle d'Aosta) sono a rischio moderato e solo la Toscana, pero ora, è a basso rischio.