La M4 si allunga da Linate a Segrate

La M4 – ancor prima di aprire i battenti – si allunga. Infatti col progetto Milan East Gate Hub – i cui dettagli sono stati illustrati dagli enti coinvolti tra i quali Comune di Milano, MM, RFI e lo stesso Comune di Segrate – la città di Segrate è destinata a diventare uno snodo strategico, e non solo a livello locale, nell’ambito della viabilità e dei trasporti. Trasformerà di fatto la città di Segrate nella porta di accesso a Milano lungo la direttrice Est. Il piano di fattibilità del progetto ha un costo di 2,5 milioni di euro finanziato al 50% da fondi europei, mentre per la realizzazione del centro di raccordo è stimato un investimento dei circa 450 milioni. Tra i punti nevralgici del progetto c’è il prolungamento della linea M4 oltre l’attuale capolinea di Linate, facendo passare i tunnel della metropolitana sotto il lago artificiale dell’Idroscalo e creando la stazione di Idroscalo-San Felice nei pressi del palazzo Mondadori e del futuro sviluppo urbano di San Felice Bis, e Segrate Porta Est, entrambe nel territorio di Segrate.

Costo stimato di 350 milioni di euro

Il costo stimato per la realizzazione del prolungamento è di 350 milioni di euro, i lavori si concluderanno in quattro anni a partire dalla consegna delle aree. Inoltre la futura stazione M4 di Segrate Porta Est, attraverso un sottopasso pedonale sarà collegata alla nuova stazione ferroviaria dell’alta velocità che sorgerà a 500 metri dall’attuale fermata dei treni di Segrate, destinata ad essere dismessa con l’entrata in funzione del nuovo scalo. La stazione si propone d’integrare l’alta velocità sulle direttrici Torino-Milano-Venezia con le linee regionali e suburbane dell’area metropolitana di Milano Est; per la realizzazione dell’opera s’ipotizza un costo di circa 80 milioni di euro.

Con l’avvio di questi nuovi servizi di trasporto, l’aeroporto di Linate e la nuova stazione Fs Segrate avranno dunque un collegamento diretto attraverso il metrò, così da favorire l’interscambio e un sistema di mobilità. Cosa che si spera, disincentiverà l’utilizzo delle auto private e di conseguenza ad un abbattimento delle emissioni inquinanti. Il metrò a Segrate sarà un toccasana per il nuovo centro commerciale Westfield.