"La Magia del Natale": Delpini in visita a Palazzo Lombardia

Con la benedizione dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, dell'opera artistica 'Natività' di un maestro Leonardesco del XVI secolo, allestita al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia, ha preso il via 'La Magia del Natale'. Iniziativa che comprende le numerose attività organizzate da Regione Lombardia per le festività natalizie.

Nel saluto di benvenuto il governatore Attilio Fontana ha evidenziato l'attenzione alle tematiche ambientali connesse anche alla crisi energetica che stiamo vivendo.

Inaugurate le iniziative natalizie di Regione Lombardia

"Si inaugurano oggi - ha detto il presidente Fontana - le iniziative per il Natale di Palazzo Lombardia a favore di tutti i cittadini lombardi. La fruizione pubblica della Piazza continua, malgrado quest'anno si rinunci alla pista di pattinaggio per esigenze di risparmio sui costi energetici che affliggono numerose famiglie, cittadini e imprese".

Il governatore, ringraziando il presidente di Assogiocattoli Gianfranco Ranieri e il direttore generale di Areu Alberto Zoli, ha ricordato anche "l'impegno per aiutare chi è particolarmente in difficoltà, con la riproposizione dell'iniziativa del 'giocattolo sospeso'". La Piazza, infatti, ospiterà, come ogni anno, attività solidali a favore dei cittadini più fragili.

In Piazza Città di Lombardia anche l'esibizione del Piccolo Coro Santa Maria Ausiliatrice, che ha eseguito il canto natalizio Feliz Navidad. A seguire l'accensione dell'albero centrale della piazza anche gli assessori regionali Stefano Bolognini e Massimo Sertori e il sottosegretario Antonio Rossi che hanno fatto partire una pedalata 'green' per l'accensione dell'albero centrale della piazza, utilizzando le biciclette collegate a un sistema di cogenerazione elettrica.

Bolognini: "La Natività dà un senso alla nostr storia e cultura cristiana"

L'assessore allo Sviluppo Città Metropolitana, Giovani, Comunicazione Stefano Bolognini, presente alla benedizione dell'opera, ha commentato: "Esporre una Natività in questo spazio significa dare un senso alla nostra storia e cultura cristiana, come testimoniato anche dai presepi allestiti agli ingressi di Palazzo Lombardia. Con il presidente Fontana abbiamo pensato di riprendere le visite al Belvedere dopo la pandemia, e ci sono già gruppi e persone che stanno chiedendo di poter salire".

La cerimonia si è conclusa con la visita dei presenti allo spazio IsolaSET (ingresso N2 di piazza Città di Lombardia) in cui è stato allestito il Villaggio di Pinocchio and Friends, accompagnati dalle mascotte del famoso film di animazione, molto amato dai bambini.