"La Mala. Banditi a Milano", su Sky la serie sulla criminalità negli anni '70

Saranno disponibili dal 17 aprile alle 19.10 su Sky Documentaries, e in streaming su Now Tv, i cinque episodi della docu-serie "La Mala. Banditi a Milano", prodotta da Sky Original e incentrata sulla storia della criminalità a Milano tra gli anni '70 e i primi anni '80.

Vallanzasca, Epaminonda e gli altri protagonisti

Francis “faccia d’angelo” Turatello, Renato “il bel René” Vallanzasca e Angelo “il Tebano” Epaminonda sono loro i protagonisti della docu-serie "La Mala. Banditi a Milano" che racconta una Milano in cui i criminali si facevano la guerra, stringevano alleanze, si tradivano e tornavano amici. Una ricostruzione affidata alle voci di Osvaldo Monopoli, Tino Stefanini e Renato Vallanzasca, gli ultimi tre superstiti della “banda della Comasina”, protagonista indiscussa di una cronaca diventata storia.

Le testimonianze di Alberto Nobili e Piercamillo Davigo

Oltre a loro, davanti alle telecamere della docu-serie targata Sky, l'allora capo della squadra Mobile Achille Serra, i giudici Alberto Nobili - attuale capo del pool Antiterrorismo - Giuliano Turone, l'uomo che scoprì la P2, Piercamillo Davigo - il protagonista della stagione di Mani Pulite - e investigatori come Antonio Scorpaniti. E ci sono poi giornalisti come Marinella Rossi e Umberto Gay, fotografi come Domenico Carulli e personaggi ambigui, come un misterioso proprietario di night club con amicizie di peso, e uno scienziato del riciclaggio diventato poi collaboratore di giustizia.

La serie Sky Original è scritta da Salvatore Garzillo, Chiara Battistini e Paolo Bernardelli e diretta da Chiara Battistini e Paolo Bernardelli.