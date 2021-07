"La mia idea": la campagna degli stakeholder per il rilancio del turismo

Si chiama #lamiaidea che coinvolge istituzioni pubbliche e operatori privati per rilanciare il settore nel post covid con una serie di interventi, dibattiti, incontri operativi e proposte legislative messe in campo da chi opera fattivamente nel settore. L’iniziativa è rivolta agli operatori del settore turistico: fiere, centri congressi, negozianti, ristoratori, albergatori, tassisti; all’industria della cultura, ai musei, al mondo dello svago, pub, locali e discoteche. L’obiettivo della campagna è comprendere le trasformazioni della filiera del turismo accelerate dalla pandemia, analizzare gli strumenti messi in campo dai livelli governativi e formulare una proposta complessiva di resilienza e ripartenza.

La campagna promossa da Alan Rizzi, Sottosegretario con delega ai Rapporti con le delegazioni internazionali di Regione Lombardia in collaborazione con Enit-Agenzia Nazionale del Turismo, Russotti Gestioni Hotels, realtà italiana alberghiera che combina nella propria attività asset internazionali più innovativi del settore dell’ospitalità e il franchisee più importante di Marriott in Italia. Gli incontri prenderanno il via martedì 13 luglio alle ore 19.30 con l’evento di lancio della campagna, che vede il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore, di esponenti politici e di categoria.

L’evento, in diretta sulle pagine social di Alan Rizzi, vedrà tra i relatori Giorgio Palmucci, Presidente Enit, e Pippo Russotti, Managing Director Russotti Gestioni Hotels. L’obiettivo è comprendere le trasformazioni della filiera del turismo accelerate dalla pandemia, analizzare gli strumenti messi in campo dai livelli governativi e formulare una proposta complessiva di resilienza e ripartenza. Il percorso di analisi e di proposta si compone di diversi appuntamenti talk per poi approdare ad un evento che si terrà in forma phygital nel mese di ottobre, durante il quale si provvederà alla stesura di un position paper da condividere con il Parlamento per produrre un Progetto di Legge utile non solo alla città di Milano ma a tutta la filiera del turismo.

“Un appello al mondo del turismo affinché si possa costruire insieme un percorso per tornare ai numeri pre Covid, quando Milano ospitava un milione e mezzo di persone ogni giorno non residenti in città. Dobbiamo tornare a quei numeri per rilanciare tutta la filiera turistica che ha reso Milano una città internazionale” - sottolinea Rizzi. “Stiamo da mesi lavorando sulla strategia per ripartire, ma l’impegno istituzionale non può prescindere dall’ascolto di tutti coloro che hanno creato il sistema Milano e che oggi, per via della pandemia, vivono una situazione di inedita difficoltà. Abbiamo bisogno di idee, contributi, suggestioni” - afferma Alan Rizzi, rivolgendosi agli operatori del settore.

“Siamo in una fase di grande accelerazione della campagna vaccinale e di riapertura delle attività turistiche e non solo ed è importante comprendere gli effetti della pandemia sulle abitudini dei viaggiatori e allo stesso tempo occorre essere preparati per rendere facilmente accessibile il nostro paese da ogni punto di vista favorendo un turismo di qualità che permetta una ripresa del Pil del nostro paese e ci garantisca una crescita duratura all’altezza di quanto il nostro Paese può offrire ai turisti provenienti da ogni parte del mondo” sottolinea il Presidente di Enit Giorgio Palmucci. “Se in periodo prepandemico la collaborazione e la co-costruzione di progetti ad alto valore aggiunto fra pubblico e privato potevano non essere sempre necessari, oggi diventa imprescindibile – sostiene Pippo Russotti Managing Director di Russotti Gestioni Hotels - . Questo è il motivo che ha spinto il nostro gruppo a partecipare attivamente a delineare il prossimo futuro del settore. È necessario ampliare le fonti di dialogo. Supportare le aziende al cambiamento, grazie al lavoro digitale per alcuni funzioni di supporto (adm, HR, sales, mkt). Ridurre il peso fiscale sul lavoro consentendo maggiore flessibilità. Definire i piani per lo sviluppo del territorio, incentivare le attività locali mediante la tassa di soggiorno. Ridurre la TARI per i prossimi anni, considerando che non è avvenuto durante il lockdown.”

“La politica deve tornare ad ascoltare e fare sintesi - afferma Alan Rizzi - Per questo abbiamo pensato di organizzare momenti di incontro-confronto con le migliori intelligenze del settore. Coinvolgendo le organizzazioni impegnate da sempre nell’ambito della promozione turistica e le rappresentanze imprenditoriali”. “La sfida ha bisogno di risposte immediate, con protocolli di sicurezza funzionali e applicabili da subito, e di una visione ampia, di sistema, in grado di dare una prospettiva di forza all’attrattività della nostra città, della nostra Regione” spiegano i promotori. “Confronto - conclude il Sottosegretario Alan Rizzi - che porterà alla stesura di un paper da condividere con il Parlamento per produrre un pdl utile non solo alla città di Milano ma a tutta la filiera del turismo”