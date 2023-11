La migliore pasticceria di Milano? Non è a Milano. La lista di Gambero Rosso

La migliore pasticceria di Milano? Non è a Milano. La classifica di Gambero Rosso

Il Gambero Rosso ha stilato la lista delle cinque migliori pasticcerie di Milano. Al primo posto, forse un po' a sorpresa, figura Besuschio, storico esercizio di Abbiategrasso: "In attività dal 1845, da ben170 anni si occupa di pasticceria d’eccellenza. Una tradizione che si tramanda ben saldamente da generazione in generazione. Come hanno dichiarato più e più volte, un vero e proprio orgoglio essere maestri pasticceri", spiega il portale specializzato nel gusto.

Le altre posizioni del podio sono occupate da Fusto al secondo posto. Il titolare Gianluca Fusto si è formato alla corte di Gualtiero Marchesi. Al terzo posto Ernst Kanm, re della cioccolata. Al quarto posto c'è la pasticceria Martesana, dove sono realizzati ben 300 diversi dolci differenti. Al quinto Alessandro Servida con la sua alta pasticceria urban chic.