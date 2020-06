La Milanesiana, quest'anno è anche 'pop' con il Lopez&Solenghi Show

Ricco il programma della ventunesima edizione de La Milanesiana Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto e Economia. Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi. Il tema della Milanesiana 2020, scelto da Claudio Magris, è I COLORI In programma oltre 40 incontri, 115 ospiti italiani e internazionali, 5 mostre, in 12 città. “Il tema di questa ventunesima edizione è stato scelto da Claudio Magris ed è “I colori”. Mai tema è stato in più aperta contraddizione con i tempi che stiamo vivendo, e mi sembra in assoluta continuità con “La speranza”, tema della scorsa edizione: direi che ne è una manifesta continuazione.I colori - e la luce che li anima - sono la forma della vita, emblema delle sue infinite sfumature e differenze, che si specchiano nella varietà dei saperi e delle forme espressive che attraversano la Milanesiana, che è Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia. Buona Milanesiana, dunque, che viaggia in Italia e si colora dei luoghi che tocca," conclude Elisabetta Sgarbi, Direttore artistico La Milanesiana. ( SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO )

La rosa dipinta da Franco Battiato, che accompagna La Milanesiana sin dalla prima edizione, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli. Due sigle accompagneranno la Milanesiana, entrambe composte dagli Extraliscio. La prima, strumentale, dal titolo: Il ballo della rosa; la seconda, cantata, è stata composta appositamente per La Milanesiana in Romagna, dal titolo Milanesiana di Riviera. Entrambe disponibili su Spotify.

Si è confermato e accentuato il carattere itinerante del Festival: oltre che a Milano, La Milanesiana sarà in altri quattro comuni della Lombardia, Bormio, Pavia, Monza, e, con un forte senso simbolico, sarà in provincia di Lodi, a Casalpusterlengo. Inoltre sarà a Ascoli Piceno, Villafranca di Verona, Napoli e, grazie alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna e APT Regione Emilia-Romagna, in quattro comuni della Romagna: Gatteo a Mare, Forlimpopoli, Sant’Arcangelo di Romagna, Cervia-Milano Marittima.