La Milano Fashion Week scalda i motori. Ecco tutte le sfilate e gli eventi

Dopo New York e Londra delle ultime settimane, il Circo della Moda è pronto a sbarcare a Milano per la Fashion Week, in programma da domani martedì 19 e fino a lunedì 25 settembre 2023.

Scenderanno in passerella le collezioni femminili per la prossima primavera estate 2024 dei migliori stilisti

Scenderanno in passerella le collezioni femminili per la prossima primavera estate 2024 dei migliori stilisti. Ricco quindi il calendario di appuntamenti, eventi e fashion show.

Settimana della moda si sovrappone anche alle Fiere a Rho all’ Homi Fashion&Jewels, Micam, Mipel e The One Milano, Lineapelle, Mipel Lab e Simac Tanning Tech. Fiere che, con DaTE, riuniscono oltre 3.500 espositori da tutto il mondo.

Si parte quindi martedì 19, con l’apertura del Fashion Hub dedicato ai giovani talenti

Si parte quindi martedì 19, con l’apertura del Fashion Hub dedicato ai giovani talenti. Sono ben 176 gli appuntamenti che porterà alla città un indotto di 80 milioni di euro, dieci milioni in più dell’edizione di febbraio. Massimo interesse per le sfilate di debutto, su tutte quella di Sabato De Sarno che esordisce come direttore creativo di Gucci. Esordio anche per Peter Hawking da Tom Ford e per Simone Bellotti da Bally. The Attico di Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini, sale in passerella come brand per la prima volta. Fiorucci, torna a Milano con un team tutto nuovo alla riscoperta dell'eredità stilistica del fondatore Elio.

Martedì 19 settembre con la sfilata collettiva ideata per raccogliere fondi per la prevenzione e la lotta contro il cancro al seno

Tra gli eventi segnaliamo quello di martedì 19 settembre con la sfilata collettiva ideata per raccogliere fondi per la prevenzione e la lotta contro il cancro al seno, il Breast Cancer Fashion Show. Tra gli appuntamenti glamour, senza dubbio, il Sustainable Fashion Awards 2023, domenica sera. Due gli eventi della Afro Fashion Association.

Tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.00 è aperto alle visite il Fashion Hub a Palazzo Giureconsulti. Tra le mostre, da non perdere: “Through her eyes - Timeless Strength” che apre al pubblico alle Gallerie d’Italia e “LUIGI & IANGO UNVEILED” a Palazzo Reale. “Suzanne Jackson. Somethings in the World” è alla GAM - Galleria d'Arte Moderna di Milano dove c'è anche “Furla Series”, la quinta edizione della collaborazione tra Fondazione Furla e GAM.

Ecco il calendario completo:

Martedì 19 settembre

• 10:00 Breast Cancer Fashion Show

• 15:00 Milano Moda Graduate

• 17:00 CNMI Fashion Hub Opening

Mercoledì 20 settembre

• 9:30 Iceberg (collezione uomo/donna)

• 10:30 Antonio Marras (collezione uomo/donna)

• 11:15 Daniela Gregis

• 12:00 Budapest Select (collezione uomo/donna)

• 13:00 Onitsuka Tiger (collezione uomo/donna)

• 14:00 Fendi

• 15:00 Del Core

• 16:00 Marco Rambaldi

• 17:00 Alberta Ferretti

• 18:00 N°21

• 19:00 Roberto Cavalli

• 20:00 Etro

• 21:00 Diesel (collezione uomo/donna)

Giovedi 21 settembre

• 9:30 Max Mara

• 10:30 Genny

• 12:30 Anteprima

• 13:15 Act N°1

• 14:00 Prada

• 15:00 MM6 Maison Margiela (collezione uomo/donna)

• 16:00 Aigner

• 17:00 Emporio Armani

• 18:00 Moschino

• 19:00 Blumarine

• 20:00 Gcds (collezione uomo/donna)

• 21:00 Tom Ford

Venerdì 22 settembre

• 9:30 Tod’s

• 10:30 Calcaterra

• 11:30 Philosophy di Lorenzo Serafini

• 12:30 Sportmax

• 13:15 Cormio

• 14:00 Luisa Beccaria

• 15:00 Gucci

• 16:00 Msgm

• 17:00 Sunnei

• 18:00 Vivetta

• 19:30 Versace

• 20:15 Han Kjøbenhavn

• 21:00 Boss

Sabato 23 settembre

• 9:30 Ferrari

• 10:30 Ermanno Scervino

• 11:30 Ferragamo

• 12:30 Andreadamo

• 14:00 Dolce & Gabbana

• 15:15 Jil Sander

• 16:15 Missoni

• 17:00 Bally

• 18:00 The Attico

• 19:00 Maxivive

• 20:00 Bottega Veneta

• 21:00 Philipp Plein

Domenica 24 settembre

• 9:30 Hui

• 10:30 Chiara Boni La Petite Robe

• 11:30 Karoline Vitto supported by Dolce & Gabbana

• 12:30 Luisa Spagnoli

• 14:00 Shuting Qiu

• 15:00 Aniye Records

• 16:00 Avavav

• 17:00 Giorgio Armani

• 18:00 Rave Review

• 19:45 CNMI Sustainable Fashion Awards 2024

Lunedì 25 settembre

• 10:00 Pillings (digitale)

• 10:30 Guido Vera (digitale)

• 11:00 Maison Nencioni (digitale)

• 11:30 Phan Dang Hoang (digitale)

• 12:00 Laura Biagiotti (digitale)