La moda premia la sostenibilità alla Scala di Milano. C'è anche Chiara Ferragni: "Un segnale"

Sustainable Fashion Awards organizzati dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in chiusura della Fashion Week nella serata di domenica 22 settembre alla Scala di Milano. C'era anche Chiara Ferragni, tornata a partecipare ad un evento della fashion week ad un anno dalla sua ultima presenza e nel bel mezzo del dissing tra Fedez e Tony Effe nella quale si è trovata suo malgrado coinvolta.

Ferragni alla Fashion Week: "Un segnale essere qui"

"E' una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera". La Ferragni indossava un lungo abito ricamato Dsquared2 dall' archivio 2013. Un segnale il suo ritorno alla fashion week? "Sì è molto importante per me, sono molto contenta di essere qua". Come riporta Ansa, a chi le ha chiesto "come stai?" ha risposto: "Bene dai, pian piano sempre meglio".

I Sustainable Fashion Awards

Tornando ai Sustainable Fashion Awards, il patron di Diesel Renzo Rosso è stato insignito del The Ellen MacArthur Foundation Award for Circular Economy: "La moda è uno dei settori più inquinanti e sono convinto che tutti dobbiamo fare la nostra parte per ridurre il suo impatto sul pianeta", ha dichiarato. A Moncler è andato il The SFA Education of Excellence Award. Sono stati inoltre assegnati il Climate Action Award a Dirt Charity, il Diversity and Inclusion Award a Zazi Vintage, lo Human Capital & Social Impact Award a Gucci, il Biodiversity & Water Award a Lenzing, il Groundbreaker Award a Golden Goose & Yatay, il Craft and Artisanship Award a Brioni, mentre il Bicester Collection Award for Emerging Designers è andato a Escvdo. Premiato con il Visionary Award lo stilista e imprenditore Brunello Cuccinelli.