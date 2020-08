La mossa di Lamorgese per Sala: attacco alla Lega sulla sicurezza

Diabolica. Così è stata commentata la mossa dalle parti del Carroccio. La ministra all'Interno Luciana Lamorgese ha scelto un luogo simbolico, proprio come Matteo Salvini l'anno scorso in Calabria, per il comitato ordine e sicurezza di Ferragosto. L'evento, insieme a qualche pranzo benefico, che di fatto monopolizza l'attenzione mediatica il giorno dopo la notte di San Lorenzo, si terrà a Milano. E' prevedibile la presenza del sindaco Beppe Sala, che - pur non avendo ancora deciso che cosa fare del prossimo futuro, se ricandidarsi o no - sta mettendo tutti i tasselli perché una eventuale ricandidatura abbia le migliori chances di vittoria possibile. Così, dopo la passeggiata sulla spiaggia da Beppe Grillo, che - come anticipato da Affaritaliani.it Milano - prelude a un accordo pre elettorale tra il Pd e il Movimento 5 Stelle sotto l'egida dell'ex Mr. Expo, Beppe Sala potrà avere l'occasione di sferrare un attacco frontale alla campagna elettorale della Lega, tutta basata sulla sicurezza. Indiscrezioni da Roma fanno infatti filtrare la volontà della Lamorgese di annunciare nuove forze di polizia su Milano, con progetti dedicati alla Capitale Morale colpita fortissimamente dal Covid e prevedibilmente sotto grande stress economico già a partire da settembre. Insomma, Lamorgese arriva in supporto di Sala. E lo fa già da Ferragosto. E chi ha detto che la politica va in ferie?

