La ‘ndrangheta spaccia in Lombardia. Sequestri della Gdf anche a Milano

I finanzieri del comando provinciale di Milano e del servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico), nell'ambito di un'attività di indagine coordinata dalla locale direzione distrettuale antimafia, stanno eseguendo, in Lombardia, Piemonte e Calabria un decreto di sequestro preventivo emesso dal gip di Milano finalizzato, a vario titolo, alla confisca obbligatoria ed alla cosiddetta confisca allargata, nei confronti di soggetti di nazionalità italiana già arrestati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Un'associazione operante a Quarto Oggiaro

Il provvedimento giunge al termine di specifici approfondimenti investigativi che consentono di aggredire, anche sul piano patrimoniale, un'associazione a delinquere stanziata in Lombardia, composta da soggetti appartenenti ad un sodalizio di Africo (Rc), che si approvvigionava, tramite broker internazionali di origine campana, di droga importata dall'Olanda, rifornendo nel contempo vari gruppi criminali dislocati in diverse aree del territorio nazionale (Milano, Buccinasco, Cornaredo, Caronno Pertusella, Reggio Calabria, Genova, Roma, ecc.), tra i quali un'associazione operante a Quarto Oggiaro.

Le investigazioni economico-finanziarie hanno consentito di quantificare il profitto del reato di traffico di stupefacenti

In particolare, le investigazioni economico-finanziarie hanno consentito di quantificare il profitto del reato di traffico di stupefacenti della stessa in euro 15.832.215 e di accertare la riconducibilità ad alcuni associati di molteplici beni, di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta, tra i quali 11 fabbricati siti in provincia di Milano, Como, Novara, Reggio Calabria, Varese; 22 terreni, siti in provincia di Reggio Calabria e Varese; 12 autovetture e 2 attività economiche site nella provincia di Varese, rispettivamente una società a responsabilità limitata operante nel settore del movimento merci e una ditta individuale operante nel settore del commercio di prodotti alimentari.