"La Notte del Diavolo" è il nuovo noir di Fabrizio Carcano, ora in libreria

L’attesa è terminata per i tanti lettori di Fabrizio Carcano che torna in libreria, con un nuovo noir metropolitano. Da oggi è in distribuzione ‘La Notte del Diavolo’ (Mursia, pag. 247, Euro 17,00), l’ultima fatica letteraria del prolifico autore milanese che nell’ultimo triennio ha più volte conquistato il primo posto nelle classifiche gialli e noir di Amazon con i suoi titoli.

La Notte del Diavolo - ambientato nell’estate 2020 nella Milano che sta lasciandosi alle spalle il virus ma indossa ancora le mascherine e in una parte significativa anche a Genova – è un giallo che torna ad accendere un faro sul mondo del satanismo. Partendo dal feroce omicidio di un uomo con il corpo ricoperto di tatuaggi demoniaci, tra cui il Sigillo di Lucifero: un segno distintivo di un maestro, di un elevato nelle gerarchie del satanismo.

“Un fenomeno presente nel milanese e nelle aree del Nord Italia molto più di quanto le cronache giornalistiche e giudiziarie ci raccontino”, spiega Carcano che in tre precedenti romanzi (lo aveva già fatto ne ‘Gli Angeli di Lucifero’, in ‘Mala Tempora’ e in ‘In nome del Male’) si era occupato della complessa tematica degli adoratori del maligno e dei crimini efferati ad essi collegato.

A scavare nel cuore più nero di Milano tocca ancora una volta al capo della sezione Omicidi, il vice questore Bruno Ardigò, il personaggio seriale protagonista dei precedenti romanzi di Carcano, ribattezzato il Dan Brown milanese per via del successo del suo romanzo d’esordio Gli Angeli di Lucifero, il più scaricato nel 2017 dai lettori milanesi nelle metropolitane nell’ambito dell’iniziativa ‘Milano da leggere’, con 17mila download in 80 giorni.

“Anche ne La Notte di Milano racconto Milano, i suoi quartieri forse meno conosciuti, con le loro peculiarità e i loro misteri, accompagnandoli per esempio nel misterioso Tempio della Notte, un pozzo ipogeo in un parco pubblico in zona Gorla o alla scoperta delle necropoli sotterranee e dei cimiteri interrati sotto chiese sconsacrate all’interno di quartieri milanesi, con un’escursione narrativa a Genova, nello storico villaggio dei pescatori di Boccadasse”, racconta Carcano.

Che nella trama ha inserito, romanzandola, anche l’oscura vicenda di cronaca nera di tre prostitute uccise nel boschi lecchesi nello scorso decennio, con l’ombra mai riscontrata di un assassino seriale che infilava nel sue vittime in sacchi neri.

“Ancora una volta in una trama di fantasia ho inserito delle vicende estratte dalla cronaca reale, ma interpretandole in maniera romanzata e slegata a fatti o persone realmente esistiti o accaduti”, spiega l’autore.

SINOSSI LA NOTTE DEL DIAVOLO

Milano, giugno 2020. La metropoli che lentamente sta tornando alla sua normalità dopo i duri mesi del lockdown viene sconvolta da un omicidio inquietante nei giorni successivi al solstizio d’estate. Un uomo rinvenuto soffocato dentro un sacco dei rifiuti, sul fondo del ‘Tempio della notte’, un tempio ipogeo nel parco di una villa storica cittadina.

La vittima è nuda, ricoperta di tatuaggi demoniaci, tra cui il Sigillo di Lucifero: un segno distintivo di un maestro, di un elevato.In una Milano boccheggiante per l’afa il vice questore Bruno Ardigò, guidato dai sogni confusi di un ermafrodito che con le tenebre vede i cadaveri nei suoi incubi, dovrà gettarsi in un’oscura inchiesta metropolitana, risalendo da una catena di efferati delitti legati agli adoratori del Maligno, scendendo fino alle viscere della città, sulle tracce di antichi ossari e cimiteri seicenteschi sprofondati sotto le strade cittadine, per arrivare fino al bandolo del male. Una nuova indagine da brivido per il ‘cacciatore di Caini’.

BIOGRAFIA AUTORE

Fabrizio Carcano (Milano 1973) è giornalista professionista e scrive per «Il Giorno», «Superbasket» e «Bergamo&Sport».

La Notte del Diavolo è il suo tredicesimo romanzo noir dedicato ai misteri e al fascino di Milano dopo Gli angeli di Lucifero (2011), La tela dell’eretico (2012), Mala Tempora (2014), L’ultimo grado (2014), L’erba cattiva (2015), Una brutta storia (2016), Il Mostro di Milano (2017), In nome del Male (2018), Il codice di Giuda (2018), Milano Assassina (2019), Nemesi Nera (2019) e Il Cacciatore di Caino (2020). Dalla scorsa estate ricopre anche l’incarico di Direttore responsabile della collana Gialli di Mursia.