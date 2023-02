La nuova giunta, oggi l’incontro. I rumors: 7 assessori a Fdi, 5 alla Lega

Si terrà oggi, nel tardo pomeriggio a Milano, la prima riunione in vista della formazione della nuova Giunta della Lombardia. Oltre al presidente della Regione, Attilio Fontana, che oggi ha visto a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni con il neo governatore del Lazio, Francesco Rocca, saranno presenti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra, ovvero Daniela Santanchè (Fratelli d'Italia), Fabrizio Cecchetti (Lega), Licia Ronzulli (Forza Italia), Giacomo Cosentino (Lista Fontana - Lombardia Ideale) e Alessandro Colucci (Noi moderati).

In base al numero dai consiglieri ottenuti con il voto del 12 e 13 febbraio, a Fratelli d'Italia dovrebbero andare 7 assessorati più la vicepresidenza della Regione, ruolo per il quale è in pole position Romano La Russa, che potrebbe mantenere anche l'attuale delega alla Sicurezza.

Cinque possibili assessorati per la Lega

Cinque le possibili caselle per la Lega, che punta a riconfermare Guido Guidesi allo Sviluppo Economico e Massimo Sertori alla Montagna e agli Enti locali. Due, invece, i probabili assessori di Forza Italia: uno dei più quotati è il capogruppo a Palazzo Pirelli Gianluca Comazzi, che nel caso in cui fosse 'promosso' in giunta lascerebbe il posto da consigliere a Giulio Gallera, primo dei non eletti nella circoscrizione di Milano.

Due assessorati potrebbero poi provenire dalla lista Fontana, forte del 6,2%, e un altro da Noi Moderati (in questo caso potrebbe essere riconfermato Raffaele Cattaneo). I numeri che andranno però 'ponderati' in base al peso dei vari assessorati. Non è un mistero che Fontana vorrebbe lasciare la delega più pesante, ossia quella alla Sanità, a Guido Bertolaso. In questo caso FdI, oltre alla presidenza del Consiglio regionale, potrebbe chiedere deleghe di peso come quella al Bilancio e ai Trasporti, al momento in mano ai leghisti Davide Caparini e Claudia Maria Terzi.