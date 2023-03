La nuova libreria Mondadori al Duomo. L’ad: “La più bella di sempre”

"La libreria del gruppo più bella di sempre": così l'ad di Mondadori Antonio Porro ha presentato la nuova libreria Mondadori Duomo a Milano, che apre domani con 100.000 volumi, 30.000 titoli, 8.000 storie per bambini e ragazzi e 5.000 proposte di manga e comics oltre ad aree tematiche ed esperienziali e una grande arena centrale.

L’ad di Mondadori Retail: “Spazio a tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura”

Ospitata negli spazi neorinascimentali del Palazzo dei Portici Meridionali, la nuova libreria di oltre 1.300 metri quadrati, su tre piani, "sarà una libreria a tutti gli effetti, dove vivere - dice Carmine Perna, amministratore delegato di Mondadori Retail - il mondo del libro a tutto tondo. Rappresenta un progetto unico per il nostro network, in una piazza altamente iconica". "Oltre al libro, focus dell'offerta, troveranno spazio - aggiunge Perna - tanti altri prodotti e servizi affini al mondo della cultura: dalla musica alla scrittura, dal gioco agli eventi. In definitiva, vuole essere un luogo di incontro e di diffusione di idee, un polo culturale ed esperienziale a servizio di tutta la città e di tutti coloro che vorranno sperimentarlo".

Per sottolineare il legame del Gruppo con la città è stata creata un'insegna esclusiva per il flagship

Per sottolineare il legame del Gruppo con la città è stata creata un'insegna esclusiva per il flagship che unisce i due elementi iconici: Mondadori e il Duomo di Milano. Nel piano interrato, l'area We are Junior con alberi in legno, piattaforme di lettura, sedute morbide intagliate nelle librerie e un 'Cilindro Immersivo' dove i più piccoli si possono immergere grazie a tecniche di mapping e programmazione delle video-esperienze.