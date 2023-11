La nuova rassegna teatrale di Rosetum in collaborazione con Teatro Bandito

Il 12 novembre torna la rassegna teatrale "Prima della prima", dedicata alle domenica in famiglia, che permetterà alle compagnie di andare in scena con la prova generale davanti a un pubblico con permesso di critica. Il pubblico di "Prima" che potrà dire, dopo, cosa funziona o cosa funziona meno dello spettacolo. Sarà una critica costruttiva, allegra e informale che certamente permetterà agli attori di esaltare, o cambiare, passaggi degli spettacoli. Padre Marco Finco: "Rosetum si pone sempre al centro della scena teatrale con l'unico scopo di migliorare e far apprezzare il lavoro instancabile delle compagnie, soprattutto quello dedicato ai bambini. La nuova rassegna, ‘Prima della prima’, è inserita nella già ‘Domenica In Famiglia’, apprezzata dal pubblico di Rosetum proprio per l'alta qualità degli spettacoli dedicati ai più piccoli e ai loro genitori. Spettacoli divertenti e di contenuto che non perdono la vocazione di Rosetum, cioè, ospitare giovani promesse, giovani talenti ma soprattutto giovani spettacoli di compagnie che vengono da noi a provare, a titolo gratuito”.

Tuffo all'insù e Buon CompleDanno

Il 12 novembre ore 16, Teatro Rosetum va in scena: UN TUFFO ALL'INSU', il nuovo spettacolo firmato I Fratelli Caproni. "Il mimo e il clown sono la nostra passione, la nostra vita. Comunicare, raccontare e creare poesia con il corpo è materia affascinante che ancora ci stupisce e ci emoziona. E’ un’arte che apre l’immaginazione e ti fa volare sopra le parole in totale ascolto con il tuo corpo. In venticinque anni di lavoro abbiamo ricercato, attraverso linguaggi fisico-espressivi differenti, un mimo più moderno ed originale, senza rinnegare le origini di quest’arte certamente antica ma ancora molto efficace". (I Fratelli Caproni)

Domenica 19 novembre alle ore 16 ad andare in scena sarà: Buon compleDanno! Di Teatro Prova, con Francesca Poliani e Roberto Frutti e la regia di Dadde Visconti in collaborazione con Eccentrici Dadarò. Per tutte le età. Buon CompleDanno ci fa riflettere sul fatto che viviamo in una società in cui conta più l’apparire rispetto all’essere e anche se ce ne rendiamo conto, spesso cadiamo in questa trappola. Uno spettacolo divertente attraverso il gioco di due personaggi distratti e impacciati che si ritrovano alle prese con l’organizzazione di un compleanno. Un racconto sulla società odierna attraverso il filtro del sorriso, alle volte agrodolce.

La collaborazione

Teatro Bandito nasce nel 2019 dall’utopia di Francesca Zoccarato e il pragmatismo di Dadde Visconti nel sentire necessario il desiderio di realizzare un luogo di teatro dove l’incontro fosse il nucleo principale dell’atto artistico. Insieme a Matteo Curatella e a uno staff di artisti che aderiscono a un’idea di meraviglia condivisa con il pubblico (Marta Pistocchi Andrea Ruberti, Compagnia Omphaloz, Le Strologhe,), inizia un’avventura e la costruzione di un’arena viaggiante il cui tetto è il cielo di stelle, le stelle dei sogni che si realizzano solo se condivisi.