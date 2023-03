La pagina Ig con i video delle borseggiatrici. Romano: "Non è senso civico"

Monica Romano, consigliera comunale milanese del Pd, sarebbe in procinto di denunciare chi la attacca per aver criticato i video delle borseggiatrici che girano ogni giorno sulla pagina "MilanoBelladaDio". Un account che offre una "copertura" quasi istantanea degli scippi che avvengono in metropolitana. Sono 171mila i seguaci, coinvolti, a maggio dell'anno scorso, in una petizione contro le continue ruberie che avvengono nei vagoni o nelle stazioni.

Monica Romano: "Postare chi ruba violenza, ed è molto preoccupante"

Ma le video-segnalazioni non sono andate giù alla consigliera comunale del Pd, Monica Romano, che su Facebook ha contestato "quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di follower è violenza, ed è molto preoccupante.

Le accuse sarcastiche alla consigliera: "Il senso civico è tutelare i criminali, molto bene direi"

Il post è subito sbarcato su "MilanoBelladaDio" ed è subito scattata la gogna verso la consigliera: "Per la consigliera, il senso civico è tutelare i criminali, molto bene direi", scrive un utente. Non sono mancati insulti a lei e al suo partito, il Pd, "che vive fuori dalla realtà".

MilanoBelladaDio è da sempre attiva nel raccontare e denunciare la violenza a Milano, come aveva raccontato il fondatore in un'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it Milano.