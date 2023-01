La partita resta apertissima. Sondaggio Izi: 4 punti tra Fontana e Majo

Resta apertissima la partita delle Regionali in Lombardia. Stando almeno all’ultimo sondaggio di Izi, realizzato attraverso interviste effettuate tra il 13 e il 15 gennaio 2023. La rilevazione vede Attilio Fontana, al 43.9%, e Pierfrancesco Majorino, al 39,8 %, a 4 punti di distanza l'uno dall'altro. Calano leggermente le preferenze per Letizia Moratti che dal 17,8 per cento scenderebbe sotto la soglia del 15 per cento al 14,8 per cento (-3 punti).

Partiti, sondaggio Izi: in testa Fratelli d'Italia, balzo dei Cinque Stelle

A livello di partiti, invece il più votato sarebbe Fratelli d'Italia con il 25,7 per cento (che però perde 1,4 punti rispetto al sondaggio precedente, quando era attestato al 27,1 per cento). La Lega si ferma intorno al 13,5 per cento. Scende ancora di un punto Forza Italia e per la precisione dal 7,6 al 6,7 per cento, attestandosi sotto l'8 per cento. Sul fronte del centrosinistra, si registra il balzo in avanti dei Cinque Stelle: i pentastellati ora valgono il 10,2 % rispe rispetto all'8,3 per cento dell’ultimo sondaggio.

Le polemiche sui sondaggi

La rilevazione condotta da Izi, così come quella operata da Winpoll, sono al centro di polemiche. Il quotidiano Domani, in un pezzo uscito oggi, ha legato il sondaggio Izi a Majorino e quello di Winpoll a Moratti. Facendo presagire così un risultato orientato dal presunto committente. Ma entrambe le società hanno smentito l’ipotesi del quotidiano di De Benedetti.