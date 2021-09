La Pedemontana riparte: aggiudicazione a Webuild per 1,26 miliardi

Milano - Webuild ha ottenuto l’aggiudicazione definitiva del contratto da 1,26 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la costruzione di due tratte dell’ Autostrada Pedemontana Lombarda, la Tratta B2 (12,7 chilometri, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e la Tratta C (20 chilometri, da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51). Webuild, in quota al 70%, è a capo del consorzio con Pizzarotti. Le nuove tratte saranno vere e proprie “smart road” e saranno innovative anche in previsione della futura manutenzione.

Con questo nuovo contratto, si attesta ad oltre 10 miliardi di euro il valore consolidato delle aggiudicazioni di Webuild, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui risulta migliore offerente dall’inizio del 2021 ad oggi. A questi, si aggiunge il mega-contratto firmato per la linea ad alta velocità in Texas, del valore di 16 miliardi di dollari (13,1 miliardi di euro).

Opera da ultimare entro le Olimpiadi

La nuova opera, commissionata da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. con concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., dovrà essere ultimata in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026 e avrà un valore strategico per lo sviluppo del Nord Italia, rappresentando anche una occasione di ripresa economica già dalla fase di costruzione. Per la sua realizzazione, è previsto saranno generati 18.400 posti di lavoro, incluso l’indotto, e, una volta realizzata, farà da volano per l’incremento di fatturato delle imprese locali stimabile in 4,4 miliardi di euro in 10 anni. In termini ambientali, il progetto Webuild prevede inoltre, come attività propedeutica, la bonifica delle aree ancora oggi interessate dal disastro ambientale di Seveso del 1976.

Le nuove tratte della Pedemontana Lombarda saranno vere e proprie “smart road”. La soluzione progettuale sviluppata da Webuild tiene conto della necessità che, a tendere, avranno le strade di accogliere anche veicoli a guida autonoma. È prevista infatti l’installazione sul tratto autostradale di sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (Cooperative Intelligent Transport Systems – C-ITS) e l’utilizzo di tecnologie che consentiranno ai veicoli di comunicare con l’infrastruttura a bordo strada. La smart road progettata da Webuild avrà in particolare funzionalità innovative come la segnalazione di incidenti, cantieri, ostacoli in carreggiata e veicoli contromano, o anche la gestione dinamica delle corsie stradali, la ripetizione a bordo veicolo dei segnali stradali e dei limiti di velocità, o ancora la raccolta ed elaborazione di dati sulle condizioni di traffico.

Il progetto prevede inoltre un sistema di diagnostica in continuo delle principali strutture portanti, tramite l’installazione di strumenti di monitoraggio dei principali parametri di stress strutturale (deformazioni, carichi, vibrazioni e temperatura), riducendo quindi la possibilità di episodi critici.

Fontana: "Possiamo guardare alla riapertura dei cantieri"

Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, commenta con soddisfazione lo sblocco dei cantieri Pedemontana con l'aggiudicazione del contratto per due nuove tratte a Webuild e con il reperimento della provvista finanziaria necessaria. "La situazione era difficile e complessa perche' c'era una causa di Strabag che di fatto impediva di continuare l'attivita'. Siamo arrivati alla conclusione delle procedure e a dire che possiamo cominciare a guardare alla riapertura dei cantieri", ha sottolineato il Governatore, che ha voluto esprimere un ringraziamento formale al Governo. Con infrastrutture come queste, ha concluso, la Lombardia continuera' ad essere la locomotiva di questo Paese ma anche europea".