La pizzeria con il cibo rubato. Due denunciati per furti in mense e ospedali

Non è stato in grado di fornire i documenti relativi alla provenienza del cibo che aveva in pizzeria, soprattutto per salumi, formaggi, tonno e olio.

A Carate Brianza (Mb), i carabinieri hanno denunciato un pizzaiolo, un cittadino turco di 42 anni, residente a Erba, in provincia di Btrescia, e un 35enne brianzolo per ricettazione. I cabarinieri di Carate Brianza, nel contro di un controllo, hanno chiesto al pizzaiolo di mostrare la documentazione amministrativa per la tracciabilità degli alimenti.

Da tempo i carabinieri erano sulle tracce di un uomo che aveva compiuto numerosi furti

Di fronte all'impossibilità dell'uomo di fornire quegli atti, i militari dell'arma hanno ipotizzato che quella pizzeria potesse essere il locale dove veniva rivenduto il cibo sottratto alle mense di scuole e ospedali. Da tempo, infatti, i carabinieri erano sulle tracce di un uomo che aveva compiuto numerosi furti, alcuni pochi giorni prima, nella scuola primaria dell’Istituto comprensivo statale Romagnosi e negli Istituti clinici Zucchi.

Sequestrati 20 kg di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 kg di formaggio

Scattati gli approfondimenti, i militari dell’Arma hanno appurato che quella merce, della quale il pizzaiolo non riusciva a giustificare la presenza, era quella rubata nelle scuole. I carabinieri hanno sequestrato circa 20 kg di tonno in scatola, 19 bottiglie di olio extravergine di oliva, 5 kg di formaggio e varie confezioni di prosciutto di Parma, bresaola e prosciutto cotto. Al termine degli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire anche al "'rivenditore" della merce rubata, un 35enne caratese, di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio il quale, insieme con il titolare della pizzeria, è stato denunciato per ricettazione.