La pm di Perugia Manuela Comodi trasferita per punizione a Milano

La pm di Perugia Manuela Comodi, che in passato si è occupato tra l'altro del caso Meredith, sarà trasferita a Milano "per punizione". Come riferisce Ansa, la sezione disciplinare del Csm ha adottato un provvedimento di trasferimento disciplinare in via cautelare della magistrata che a luglio è stata condannata dal tribunale di Firenze per essersi illecitamente introdotta nel sistema informatico della Procura, con almeno uno degli accessi che ha riguardato la vicenda Palamara. La Comodi sarà destinata a svolgere le funzioni di giudice civile presso il Tribunale.