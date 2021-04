La prima edizione del Festival dell'Umano al Museo della Scienza e Tecnologia

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia collabora con l'Associazione Io Sono per la realizzazione della prima edizione del Festival dell’Umano, luogo d’incontro dove ritrovare sé stessi attraverso la conoscenza e la comprensione dell’altro. L’Associazione, fondata nel 2019 da Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi, ha lo scopo di creare un movimento culturale portatore dei grandi valori dell’Umanesimo.

Lunedì 12 aprile prenderanno avvio i lavori del Festival con il primo webinar, e successivamente si svolgeranno altri due incontri online, lunedì 17 maggio e lunedì 14 giugno, attraverso cui i partecipanti saranno coinvolti in 6 mesi di confronto sui valori dell’Umanesimo Perenne. Nei tre appuntamenti virtuali, che si terranno dalle ore 17 alle 19 sulla piattaforma Cisco Webex, uomini e donne di generazioni e professioni diverse si incontreranno virtualmente in tavoli di discussione dedicati rispettivamente ai temi di Ontologia (l’Essere Umano e la sua identità), Etica (l’Essere Umano nella società) ed Estetica (l’Essere Umano e il senso della propria esistenza). L’incontro dedicato all’Ontologia vedrà presenti Federico Faggin ed Edoardo Boncinelli, per l’Etica avremo l’editorialista Ferruccio de Bortoli, per l’Estetica ci saranno l’ingegnere aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e il biologo Carlo Ventura.

In ogni webinar, Andrea Pezzi, presidente dell’Associazione Io Sono, introdurrà i temi di discussione e condurrà interviste con ospiti di rilievo. I tavoli virtuali di discussione resteranno sempre aperti per il dialogo dei partecipanti, che potranno servirsene fino al giorno dell’evento in presenza per discutere internamente sugli argomenti affrontati durante i 3 seminari.

I webinar sono aperti al pubblico, collegandosi ai seguenti link:

Ontologia, lunedì 12 aprile, ore 17 - 19:

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=ee5386d7adecf97481899b9ed16ca946e

Etica, lunedì 17 maggio, ore 17 - 19:

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=e643125eec153f074bb55d01efd3b60ae

Estetica, lunedì 14 giugno, ore 17 - 19:

https://iosono.webex.com/iosono-it/onstage/g.php?MTID=ed99b3fac26bf2fd6a22d8da6659032a6

Sabato 18 settembre, presso le Cavallerizze del Museo, si terrà invece un evento riservato ai partecipanti delle università e dei partner, che si incontreranno dal vivo presso le Cavallerizze del Museo. La mattina, i tavoli virtuali si riuniranno per finalizzare il lavoro svolto da remoto nei sei mesi precedenti. Ogni gruppo elaborerà una definizione di Essere Umano, che lo identifichi come criterio di tutte le azioni e dei sistemi sociali che siamo necessitati a costruire. Nel pomeriggio, il workshop lascerà spazio relatori italiani di fama internazionale (sociologi, giuristi, giornalisti, filosofi, artisti, scienziati, medici ed economisti) dibatteranno su temi di ontologia, etica ed estetica.Durante la giornata, 65 editor, uno per tavolo, avranno la funzione di stimolare il dibattito e di fare una sintesi delle riflessioni e dei contenuti emersi dal gruppo. Il materiale verrà raccolto in un instant book, fotografia del dibattito culturale del nostro Paese, che verrà distribuito ai partner e agli atenei coinvolti.

I webinar saranno disponibili anche sulla pagina Facebook dell’Associazione Io Sono facebook.com/ass.iosono e sul sito iosono.info.Inoltre, attraverso la App Io Sono, disponibile per iOS e Android, è possibile rimanere aggiornati sulle attività dell’Associazione e seguire i lavori del Festival.

Il Festival dell’Umano è uno spazio virtuale e fisico, dove l’Essere Umano, la sua identità e il suo rapporto con il mondo rappresentano la chiave di lettura della realtà. Il processo di autodeterminazione dell’Essere Umano è fondamentale oggi più che mai: nell’epoca della trasformazione digitale, l’efficienza determinata dalle innovazioni tecnologiche sembra sostituire la responsabilità del libero arbitrio individuale. La prima edizione del Festival dell’Umano è dedicata alla memoria del filosofo della scienza Giulio Giorello, per il grande contributo che ha lasciato, aiutandoci a capire.