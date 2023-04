La Procura apre le indagini: nel mirino il predatore delle escort di Milano

Risponderebbe a un uomo di 50 anni, facoltoso imprenditore, appartenente a una nobile famiglia, il profilo del predatore delle escort di Milano. Dopo i racconti delle vittime, si sono aperte le indagini.

Il predatore delle escort di Milano: da cliente a uomo violento

Come aveva riportato il Corriere della Sera, che oggi dà notizia del lavoro degli inquirenti, “l’uomo, con preferenze per hotel e appartamenti in zona Brera, avrebbe concordato incontri sessuali promettendo pagamenti anche di 500 euro e inviando le fotografie delle banconote, avrebbe ricevuto le donne, in prevalenza quasi assoluta brasiliane appena arrivate in Italia e ancora non in regola con i documenti, e si sarebbe trasformato in predatore seriale: ovvero botte, violenze, e l’obbligo, pena vendette, di consumare con lui la droga, che pare fosse crack”.

Il predatore delle escort di Milano, il Corsera: “La scoperta delle indagini potrebbe far cambiare idea alle donne”

Aggiunge il giornale che “non è dato sapere se l’aver adesso scoperto l’esistenza di indagini ufficiali […] possa far cambiare idea alle donne, le quali avevano via via conservato nelle chat sui cellulari attraverso la messaggistica Whatsapp accurate informazioni inerenti il predatore, con tanto di avvisi in rosso per avvisare dei potenziali rischi. Le chat sono per lo più organizzate per nazionalità di appartenenza delle prostitute”.

C’è il rischio, infatti, che le donne possano essere spaventate dopo l’avvio delle indagine. E, pertanto, potrebbero ritirare le denunce. Facendola fare franca al loro predatore.