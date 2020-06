La proposta del Pd: "Milano dedichi una statua a Fernanda Pivano"

Una statua a Milano da dedicare a Fernanda Pivano: è la proposta del consigliere comunale del Pd Angelica Vasile: "Non togliamo il monumento dedicato a Indro Montanelli, ma aggiungiamo nuove statue dedicate alle donne che hanno fatto la storia". Vasile, che gia' un anno fa deposito' una mozione in Consiglio comunale per chiedere che fosse realizzata la prima statua a Milano dedicato ad una donna, lancia una raccolta firme del circolo 02Pd per dedicarne una alla poetessa. In citta' sono difatti presenti 121 monumenti che ricordano fatti storici, uomini politici, di scienza e di cultura- sottolinea la consigliera- ma nessuno di essi dedicato ad una donna. L'idea e' nata dal gruppo Diritti del circolo 02PD che vuole rendere omaggio a una grande donna milanese di adozione, grazie alla quale "abbiamo potuto conoscere molti autori d'oltreoceano: da Ernest Hemingway a Jack Kerouac, da Allen Ginsberg a Erica Jong", aggiunge Massimo Scarinzi, segretario del Circolo 02PD di via Eustachi. "Un dato storico importantissimo, e' che il movimento omosessuale italiano nacque proprio grazie alle riunioni e alle accese discussioni ospitate nella sua casa milanese di via Manzoni. Nanda e' stata fondamentale per la comunita' LGBTQI italiana e nel mese del Pride vogliamo renderle omaggio", aggiunge Angelo Serio, coordinatore del Gruppo Diritti del circolo 02Pd. "Sono molto felice dell'iniziativa perche' credo che possa rafforzare ulteriormente l'impegno del Partito Democratico e della citta' di MILANO per la lotta alla parita' di genere nonche' al rispetto dei Diritti della comunita' LGBTQI" conclude Filippo Rossi, vicepresidente del Consiglio di Muncipio 3.