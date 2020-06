La protesta dei lavoratori della musica in Duomo con Levante e Diodato

Ieri è comparso sui profili di tantissimi artisti e addetti ai lavori un brano che in realta' contiene solo rumore bianco, il brano dell'artista #senzamusica, pubblicato dall'etichetta #iolavoroconlamusica. E' un'operazione provocatoria, quasi situazionista, che a tratti si veste da monito: ecco come suona la vita senza musica. Un'iniziativa ideata dal coordinamento di artisti di #iolavoroconlamusica e da 'La musica Che Gira', promossa e sostenuta dal Forum dell'Arte e dello Spettacolo. Il 21 giugno 2020, giornata della Festa della musica, si celebra anche la prima volta la Festa #Senzamusica, una risposta del settore per far riflettere la politica e l'opinione pubblica sulle conseguenze della recente emergenza sanitaria che si e' presto trasformata, come previsto, in emergenza economica. Ma non solo, il messaggio rivolto al Governo e al Parlamento e' molto preciso e gli artisti lo sintetizzano cosi': "Gli emendamenti per affrontare l'emergenza ci sono, li abbiamo raccolti in un unico pacchetto, contengono proposte concrete, la quasi totalita' delle quali non sono state prese in considerazione dal Governo e chiediamo con forza che vengano messe in discussione e approvate dal Parlamento".

Brano silenzioso e flash mob degli artisti

Ieri alle 12.00, in piazza Duomo a Milano, un flash mob ha visto protagonisti volti noti del mondo della musica (Manuel Agnelli, Calibro 35, Cosmo, Dente, Diodato, Ghemon, Mauro Ermanno Giovanardi, Lino Gitto, Lodo Guenzi, Levante, Andrea Poggio, Wrongonyou, Angelo Trabace, Giovanni Truppi, Saturnino, Selton, The Winstons) e una rappresentanza delle figure professionali del settore musica. Il silenzio e' stato il protagonista della manifestazione estemporanea, il fil rouge che lega le iniziative che in questa giornata tradizionalmente dedicata alla musica vogliono accendere i riflettori su un settore che non e' stato invitato ufficialmente agli Stati Generali dell'Economia, a dimostrazione del fatto che il Governo ancora una volta stenta a riconoscerne il valore economico e produttivo; che e' in parte escluso dalle politiche del Mibact; che non puo' ancora contare nessuna certezza sugli aiuti previsti per i prossimi mesi, mesi che saranno all'insegna di una ripartenza tutt'altro che facilmente sostenibile. All'interno dei concerti previsti per la Festa della musica gli artisti ci saranno, ma come forma di Resistenza e per permettere a tutti i lavoratori, che il 21 giugno 2020 torneranno (moltissimi per la prima volta) a lavorare, di provare a ricominciare. Per questo hanno lanciato un appello agli organizzatori di tutta Italia della Festa della musica: creare alle 22.00 un momento prezioso di riflessione e di silenzio che sia di Festa #Senzamusica per unire simbolicamente l'intero Paese e far comprendere alle persone e alle istituzioni che dietro ogni disco e a ogni live, in ogni spazio culturale, in ogni festival o live club, nei grandi eventi, negli stadi, nei palazzetti o nelle feste di piazza che animano tutto il Bel Paese, c'e' il lavoro di una squadra di persone formata da tantissimi lavoratori che meritano la stessa dignita' dei lavoratori degli altri settori. La mobilitazione, spiegano gli organizzatori, e' solo l'inizio di un percorso che ha l'obiettivo di determinare il riconoscimento di un settore per le sue specificita' produttive e culturali.