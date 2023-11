"La quinta carta": in libreria il nuovo libro di Fabrizio Carcano

È la Milano contemporanea, quella ricca di contrasti, in cui la città vecchia è accerchiata dal cemento in continua ascesa e in cui le unghie laccate dalle estetiste delle sciure milanesi e il culto del “laurà a duro” si scontrano con lo squallore e le scorciatoie dei grandi traffici della ’Ndrangheta nelle periferie e nell’hinterland, a fare da sfondo al nuovo noir, da oggi in libreria, di Fabrizio Carcano “La quinta carta. Cinque delitti, quattro assi e la carta della morte per Ardigò” (Mursia, pagg . 254, Euro 18,00).

Carcano: "Racconto la Milano di oggi innestando storie di un passato lontano"

“In questo mio giallo metropolitano racconto la Milano di oggi innestando nella nostra realtà storie che arrivano da un passato ormai lontano, come quella del ‘serial killer delle carte da gioco’ e altri spunti attinti dalla cronaca degli scorsi decenni, per dare vita ad una trama dove il lettore scoprirà anche il significato cabalistico ed esoterico dei semi delle nostre carte da gioco”, dichiara Fabrizio Carcano.

Con il suo inconfondibile taglio giornalistico, che trae immancabilmente spunto dalla realtà e dalla cronaca, l’autore ammalia il lettore con una trama avvincente e seducente.

La trama di "La quinta carta"

Milano, giugno 2023. La metropoli, distratta dalla prima afa estiva e dalla improvvisa scomparsa di Silvio Berlusconi, è insanguinata da una serie di delitti ravvicinati. Tocca al vicequestore Bruno Ardigò, responsabile della sezione Omicidi, calarsi in un’inchiesta oscura, all’inseguimento di un assassino che annuncia e rivendica le sue uccisioni con carte da gioco, con quattro assi, e conserva la quinta e ultima carta per lui. Quale incubo è tornato dal passato per presentargli il conto? Per il cacciatore di assassini un’indagine diversa dalle altre, in una corsa contro il tempo, perché la posta in palio è la sua stessa vita. Una curiosità: conosceremo non solo un Ardigò, ispettore ormai maturo, ma anche il primo Ardigò, il pivellino fresco vincitore del concorso interno per commissario di Polizia di Stato immediatamente assegnato alla sezione Omicidi e reati contro la persona, a soli 26 anni.

Chi è Fabrizio Carcano

Fabrizio Carcano è nato a Milano nel 1973. Giornalista professionista, ha cominciato la carriera nel 1992 alternandosi come giornalista politico e sportivo, lavorando per diverse testate milanesi. Scrive per «Il Giorno», Bergamo&Sport, Superbasket e per ForensicNews. La quinta carta è il diciassettesimo romanzo noir dedicato ai misteri e al fascino di Milano. I suoi romanzi sono stati più volte primi nella classifica vendita di Amazon. Dal 2020 è direttore della collana Giungla Gialla di Ugo Mursia Editore.